Врач раскрыла неожиданную пользу ежедневного употребления кока-колы

Регулярное употребление сладкой газировки, в том числе любимой многими кока-колы, может нанести вред здоровью. Однако в исключительном случае популярный напиток даже приносит пользу. Об этом сайту «Страсти» рассказала врач-гастроэнтеролог Татьяна Головчанская.

Ежедневное употребление кока-колы в может быть оправдано только в одном исключительном случае — для растворения желудочных безоаров (плотных инородных тел в желудке, образующихся из непереваренных остатков пищи — прим. «Страсти»). Этот плотный комок нарушает прохождение пищи по желудочно-кишечному тракту, вызывая тошноту, рвоту, боль в животе и потерю веса. Именно в таких случаях врачи иногда используют кока-колу как вспомогательное средство.

«Угольная и фосфорная кислоты в составе напитка размягчают структуру безоара. Низкий pH (2,5−3,5) ускоряет и усиливает химическое расщепление комка. Газирование стимулирует моторику желудка, способствуя продвижению остатков в кишечник, — прокомментировала гастроэнтеролог. — Но этот процесс должен проходить только под контролем врача и только при фитобезоарах — скоплениях растительного происхождения. Для других типов (например, трихобезоаров) требуется хирургическое вмешательство».

Ежедневное употребление кока-колы грозит разрушением зубной эмали, так как угольная и фосфорная кислоты деминерализуют эмаль, делая зубы хрупкими и чувствительными. Сахар, которого в напитке очень много (примерно 10 граммов на 100 миллилитров) провоцирует размножение бактерий, вызывающих кариес. Из-за темного пигмента напитка на эмали появляются пятна, особенно при ношении брекетов, так как частицы задерживаются под конструкциями.

Также употребление сладкой газировки может спровоцировать изжогу и ГЭРБ, вздутие и метеоризм, обострение синдрома раздраженного кишечника. Из-за пристрастия к кока-коле может развиться ожирение, инсулинорезистентность и повыситься риск сахарного диабета второго типа, жировой гепатоз.

«У любителей колы выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, так как содержащийся в газировке кофеин (примерно 30 миллиграммов на 250 миллилитров) вызывает спазм сосудов и повышает артериальное давление. Более того, фосфорная кислота нарушает баланс кальция и фосфора, увеличивая хрупкость костей и риск остеопороза», — пояснила врач.

Даже если отказаться от напитка сложно, можно снизить последствия его употребления, обнадежила доктор. Для этого необходимо чистить зубы через 30 минут после употребления (ранняя чистка усилит повреждение размягченной эмали), пользоваться ополаскивателем для рта со фтором.

«Ограничьтесь одной-двумя порциями (до 250 миллилитров) в неделю. Выбирайте напиток в стеклянной таре: в нем меньше химических стабилизаторов. Пейте колу через трубочку, чтобы минимизировать контакт с зубами, и не употребляйте ее натощак, чтобы не усиливать кислотность желудка», — посоветовала Татьяна Головчанская.

Напоследок врач предложила альтернативу кока-коле: газированную воду с лимоном и мятой, компоты и морсы без сахара и травяные чаи. ⠀