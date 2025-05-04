Врач раскрыла, можно ли умереть от камней в почках

Камни в почках — это твердые образования, которые формируются, если в моче повышается концентрация определенных микроэлементов. Они могут образовываться из-за некоторых заболеваний, нарушения обмена веществ, неправильного питания или нехватки жидкости. О причинах их появления и методах профилактики рассказала сайту «Страсти» врач-уролог клиники La salute Ирина Сутуло.

Врач пояснила, что моче содержатся соли, которые в определенных условиях кристаллизуются и формируют твердые образования – камни.