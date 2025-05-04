Врач раскрыла, можно ли умереть от камней в почках
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Камни в почках — это твердые образования, которые формируются, если в моче повышается концентрация определенных микроэлементов. Они могут образовываться из-за некоторых заболеваний, нарушения обмена веществ, неправильного питания или нехватки жидкости. О причинах их появления и методах профилактики рассказала сайту «Страсти» врач-уролог клиники La salute Ирина Сутуло.
Врач пояснила, что моче содержатся соли, которые в определенных условиях кристаллизуются и формируют твердые образования – камни.
«Чтобы избежать появление камней в почках, следует пить достаточно воды, контролировать питание и следить за хроническими заболеваниями. При недостатке жидкости в организме в моче повышается концентрация солей, из которых могут формироваться камни. При этом пить слишком много воды для профилактики почечных камней тоже не рекомендуется из-за риска гипонатриемии — опасного состояния, которое может привести к тошноте и судорогам».
Ирина Сутуло
Ирина Сутуло также советует ограничить потребление соли, устранить чрезмерное количество белка, если оно есть.
Уролог отметила, что некоторые маленькие камни могут выйти сами при мочеиспускании. Но попытки помочь организму без консультации врача могут быть опасными для здоровья.
«Например, совет пить очень много воды или заниматься активными физическими нагрузками, чтобы камень быстрее вышел, может привести к закупорке мочеточника — канала, по которому моча поступает в мочевой пузырь. Отток мочи блокируется, что вызывает сильную боль, риск повреждения почки и появления в ней инфекции».
Ирина Сутуло
Врач-уролог
Сами по себе камни в почках не приводят к смерти. Но они могут стать причиной опасных для жизни осложнений, говорит уролог. Если твердое образование перекрывает мочеточник, это может привести к застою мочи, появлению инфекции. Если ее не лечить, может развиться сепсис — тяжелое состояния, при котором инфекция распространяется по всему организму через кровь. В свою очередь, он требует немедленной медицинской помощи и может привести к смерти.