Врач раскрыла безопасное количество конфет в день

Если от переизбытка сладкого в организме «расцвела» кандида – это прямой путь к перепадам настроения. Этот грибок выделяет в кровь эндотоксин, который вызывает депрессию. Но стоит съесть конфетку или сладкий фрукт – снова возвращается вкус к жизни. Кстати, одним из верных симптомов заболевания кандидоз, является белый налет на языке, а также нижнем белье. Заметили такое – сходите на консультацию к специалисту, чтобы установить точную причину неприятных изменений.

По словам эксперта, в здоровом рационе должны обязательно быть углеводы и белки, но перекусывать ими между основными приемами пищи очень не рекомендуется. Имеется в виду, что о печенье или некалорийном зефире с чаем на рабочем месте лучше забыть. Но, если уж очень хочется сладенького - фруктов или конфет, можно съесть за 30-40 минут до обеда или ужина. Тогда не будет лишних пиков инсулина в крови.

Что же касается конкретного количества сладкого в день, то рекомендуется 1 конфета в день. То же самое касается всех сладостей промышленного производства.