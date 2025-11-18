Врач Поздняков предупредил об опасности заражения описторхозом через суши

По данным Роспотребнадзора РФ, в 2024 году в России выявили свыше 13,7 тысяч случаев описторхоза. Как рассказал сайту «Страсти» кандидат медицинских наук, врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков, заразиться этой инфекцией можно через суши и роллы.

Описторхоз вызывают плоские черви из рода Opisthorchis. В основном заражение происходит через недостаточно термически обработанную рыбу. Чтобы уничтожить паразитов, ее надо жарить не менее получаса, либо варить не менее полутора часов, а это делают далеко не все, объяснил врач. Зараженная описторхозом рыба обитает в основном в Сибири и на Урале. Но болезнь распространилась и на реки Волга, Кама.

«Мы далеко не всегда, употребляя те же роллы и суши, смотрим, какая туда входит рыба. Производители не всегда бывают честными и под маркой рыбы морской могут прятать рыбу речную», — говорит Андрей Поздняков.

Кроме того, по санитарно-эпидемическим правилам, в учреждениях, которые занимаются приготовлением продуктов питания, должны быть отдельные ножи, отдельные доски, отдельный разделочный инвентарь для мяса, рыбы и овощей.

«Но нигде не написано, что должен быть отдельный разделочный инвентарь для морской рыбы и для речной рыбы, — объясняет врач. — Соответственно, когда рыбу режут одним и тем же ножом на одних и тех же досках, механический перенос описторхоза с одной рыбы на другую, к сожалению, возможен».

Все симптомы, по словам Позднякова, можно условно разделить на три основные группы. Это проявление со стороны желудочно-кишечного тракта: периодические боли в животе, изменение характера стула непонятно от чего, плохая переносимость жирной пищи. Изменения кожи, появление непонятных, ни с чем не связанных сыпей, которые напоминают аллергическую, но иногда приобретают совершенно не понятный вид. Дыхательные проявления — начиная ринитом, заканчивая бронхиальной астмой.

«Описторхоз может жить в организме до 25 лет. Описторхисы вызывают хроническое воспаление желчных протоков и приводят к холонгиту — воспалительному процессу в желчных ходах, который вызывает фиброз печени. Помимо этого, описторхоз провоцирует развитие у человека холангиокарциномы — это крайне редкая опухоль людей, которые не инфицированы описторхозом, но у людей в эндемичных районах нахождение этой опухоли увеличится в десятки раз», — добавил врач.