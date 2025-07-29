Врач перечислила причины появления атопического дерматита
© Freepik
Атопический дерматит — мультифакторное заболевание, которое характеризуется наличием высыпаний и шелушений на коже. Часто они сопровождаются мучительным зудом. О причинах его появления и методах лечения рассказала сайту «Страсти» врач-уролог, дерматовенеролог Екатерина Макарова.
Факторы риска, провоцирующие атопический дерматит, разнообразны, объясняет врач. Это не только общеизвестные аллергены типа таких продуктов, как яйца, арахис, сои, молоко, мед, рыба, пшеница, морепродукты), но и пыль, плесень, шерсть животных, пыльца и различная домашняя микрофлора клещей, бактерий, грибков, и даже мошек и тараканов, говорит специалист.
«Часто к раздражающим триггерам относят грубую одежды (шерсть, джинса на голое тело, жесткое льняное постельное белье), перепады температур, сухой или загрязненный воздух вызывают дебют или рецидив заболевания. Спровоцировать появление атопического дерматита может и бытовая химия, косметика, гели для душа, шампуни»
Екатерина Макарова
Врач-уролог, дерматовенеролог
Как пояснила Макарова, заболевание может возникнуть после сильного стресса и психологической нагрузки. Еще одна причина — хронические заболевания. Тонзиллит, проблемы с зубами, почками будут возбуждать обострение атопического дерматита даже при правильно подобранном рационе, заключила специалист.
В лечении недуга, говорит специалист, сегодня используют комплексный подход, основанный на диете и включающий как системные, так и местные препараты.
«Специальная диета при атопическом дерматите исключает из рациона все наиболее распространенные триггеры: молочные продукты, изделия из пшеницы, рыбу и морепродукты, яйца, сою, мед, орехи, фастфуд, соки, газировку, соусы, кондитерские изделия, сдобу, шоколад»
Екатерина Макарова
Врач-уролог, дерматовенеролог
Пациентам также назначают антигистаминные, энтеросорбенты, при тяжелом течении — иммуномодуляторы. Из местных препаратов используют увлажняющие средства, комбинированные мази, содержащие топические стероиды.
По словам врача, избегание аллергенов лежит в основе борьбы с атопическим дерматитом. Причиной его развития может быть не только пищевой продукт, но и шерсть и перхоть животных, микрофлора старых подушек, матрасов, обивок, использование средств бытовой химии, раздражающие ткани.