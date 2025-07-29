Врач перечислила причины появления атопического дерматита

Атопический дерматит — мультифакторное заболевание, которое характеризуется наличием высыпаний и шелушений на коже. Часто они сопровождаются мучительным зудом. О причинах его появления и методах лечения рассказала сайту «Страсти» врач-уролог, дерматовенеролог Екатерина Макарова.

Факторы риска, провоцирующие атопический дерматит, разнообразны, объясняет врач. Это не только общеизвестные аллергены типа таких продуктов, как яйца, арахис, сои, молоко, мед, рыба, пшеница, морепродукты), но и пыль, плесень, шерсть животных, пыльца и различная домашняя микрофлора клещей, бактерий, грибков, и даже мошек и тараканов, говорит специалист.