Врач-офтальмолог развеяла мифы о лазерной коррекции зрения

Лазерная коррекция зрения — процедура, которая появилась 30 лет назад. К ней прибегают для того, чтобы избавиться от недостатков очков или контактных линз. В последнее время вокруг операции возникло много «страшилок». Врач-офтальмолог ИНВИТРО Северо-Запад Капиталина Леншина рассказала сайту «Страсти», откуда они взялись, и кому не стоит прибегать к хирургическому вмешательству для сохранения здоровья глаз.

По словам Леншиной, в абсолютном большинстве случаев хирургическое вмешательство принесет стабильный положительный результат, если с большой ответственностью отнестись к поиску офтальмологической клиники и врача. Но в некоторых случаях после лазерной коррекции зрения могут возникнуть неприятные симптомы.

«Если кажется, что один глаз видит хуже другого или что взгляд помутнел, то это может быть связано с тем, что ткани глаз регенерируют с неравномерной скоростью или что роговица заживает с помутнением, соответственно. При любых жалобах лучше сразу обратиться к офтальмологу и подробно разобраться в ситуации. Хорошая новость: как правило, данные симптомы означают, что нужно набраться терпения и подождать, чтобы зрение окончательно восстановилось и пришло в норму, но резюмирует это и исключит иные опасности только врач», — объяснила офтальмолог.

Если глаза покраснели, болят и слезятся, то есть вероятность, что пациент не соблюдал рекомендации доктора по восстановлению, продолжает врач. После некоторых видов лазерной коррекции нельзя тереть глаза и сильно жмуриться, после любых вмешательств — обязательно носить солнцезащитные очки, чтобы защитить уязвимые ткани от воздействия УФ-лучей, и поддерживать гигиену глаз во избежание их инфицирования. Если не выполнять эти правила, то очень высок шанс неправильного заживления лоскута роговицы и развития воспалительных процессов, заключила офтальмолог.

«Следует помнить, что лазерная коррекция не является панацеей от других нарушений зрения, — рассказывает Капиталина Леншина. — Допустим, не исключено снижение остроты после сильных потуг в естественных родах или в связи с развитием патологий хрусталика, глазного дна. Поэтому в течение года после операции нужно обязательно посещать офтальмолога для контрольных осмотров как минимум три раза, а затем проверять состояние зрительного аппарата раз в год».