Врач объяснила, у кого стресс может вызвать отек квинке

Отек квинке (ангионевротический отек) — это острая реакция организма, при которой отекают губы, веки, щеки, язык, шея, а иногда и внутренние органы. Это состояние опасно для человека и без своевременной медицинской помощи может привести к смерти. Врач-аллерголог-иммунолог ИНВИТРО Наталья Шестакова рассказала сайту «Страсти» о причинах возникновения патологии и методах профилактики.

Обычно отек квинке развивается после попадания аллергена в организм, объясняет врач. Наиболее часто его вызывают: молоко, рыба, морепродукты, бобовые, орехи, яйца, арахис. Помимо этого, он может возникнуть после употребления продуктов, богатых гистамином или другими вазоактивными аминами, а также содержащих пищевые добавки — тартразин бутилгидроксианизол/бутилгидрокситолуол, бензоат натрия, глутамат натрия.

Но отек квинке может развиться не только по причине аллергии.

«Эмоциональный стресс может способствовать развитию ангиоотека, поскольку нейромедиаторы могут активировать клетки иммунной системы», — пояснила аллерголог.

Уточним, что здесь речь идет особенно о наследственной форме заболевания. При таком типе отёка в крови присутствуют белки-комплементы в неактивном состоянии, а активатором может послужить стрессовая ситуация.

Если есть склонность к развитию аллергических реакций в виде ангиоотека или крапивницы рекомендуется ограничить применение некоторых лекарственных препаратов (например, обезболивающих препаратов группы нестероидных противовоспалительных средств, некоторых гипотензивных препаратов, например, ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента), провоцирующих продуктов питания, указанных выше, избегать инфекционных заболеваний, стрессовых факторов, укусов насекомых, посоветовала врач.