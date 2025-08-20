Врач объяснила, почему не стоит брать в дорогу яйца и орехи

Летом наступает период отпусков и длительных поездок. Часто в качестве перекуса в дальней дороге выступают орехи и яйца. Врач-аллерголог-иммунолог «Инвитро» Элла Чурюкина рассказала сайту «Страсти», почему эти продукты не стоит брать в дорогу.

Как пояснила врач, у некоторых людей иммунная система может принять отдельные виды белков за аллергены и запустить защитную реакцию организма, вызвав зуд, высыпания, отек губ и горла, кашель, чихание и даже затрудненное дыхание.

Яичный белок богат несколькими видами аллергенов. Среди них:

Овомукоид (белок желтка), может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка и кишечника.

Альбумин (яичный альбумин, белок), способен вызывать сыпь, крапивницу и затруднение дыхания.

Одними из сильнейших пищевых аллергенов являются орехи, объясняет аллерголог. Наиболее распространенный компонент, вызывающий тяжелые реакции на арахис, называется RAH6. Он опасен тем, что способен вызвать тяжелую аллергическую реакцию вплоть до анафилаксии.

«Иногда причина аллергии кроется вовсе не в самих продуктах питания, а в тех ингредиентах и добавках, которыми их обогащают производители, — говорит Элла Чурюкина. — К таким продуктам-провокаторам относят: копчености (колбасы, сосиски, ветчина), сыр твердых сортов, шоколад и сладости, а также пищу с высоким содержанием искусственных добавок».

Врач отмечает, что некоторые химические соединения, добавляемые производителями для улучшения вкуса, аромата или увеличения срока годности продукта, сами по себе способны вызывать сильные аллергические реакции.