Врач объяснила, почему мальчик из Крыма стал оранжевым после переедания мандаринов
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В Крыму мальчик стал оранжевым после того, как поел мандаринов. У ребенка буквально пожелтели ладони и стопы, хотя сам он чувствовал себя хорошо. Сайт «Страсти» решил выяснить, почему это произошло и обратился за комментарием к врачу-педиатру «ИНВИТРО» Елене Игриневой.
Врач отметила, что в мандаринах содержатся природные красители — каротиноиды. При избыточном поступлении они накапливаются в организме и вызывают окрашивание кожи, преимущественно её верхних слоёв. Каротиновая желтуха может возникнуть при чрезмерном употреблении продуктов оранжевого цвета: моркови, тыквы и даже хурмы.
«Состояние не является опасным и не требует медицинского вмешательства, — говорит специалист. — Окраска проходит самостоятельно через 2−4 недели после нормализации диеты. Такое часто встречается у детей из-за их любви к мандаринам или морковному соку».
В то же время на окрашивание кожи оказывает влияние ряд факторов: нарушения работы печени, гипотиреоз, диабет, проблемы с липидным обменом, а также употребление растительных масел, которые усиливают всасывание каротиноидов.
На вопрос, может ли кожа стать цветной от других продуктов, например, свеклы, врач ответила отрицательно. Корнеплод может повлиять на цвет выделений из организма, но не на кожные покровы.