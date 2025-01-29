Врач объяснила, почему мальчик из Крыма стал оранжевым после переедания мандаринов

В Крыму мальчик стал оранжевым после того, как поел мандаринов. У ребенка буквально пожелтели ладони и стопы, хотя сам он чувствовал себя хорошо. Сайт «Страсти» решил выяснить, почему это произошло и обратился за комментарием к врачу-педиатру «ИНВИТРО» Елене Игриневой.

Врач отметила, что в мандаринах содержатся природные красители — каротиноиды. При избыточном поступлении они накапливаются в организме и вызывают окрашивание кожи, преимущественно её верхних слоёв. Каротиновая желтуха может возникнуть при чрезмерном употреблении продуктов оранжевого цвета: моркови, тыквы и даже хурмы.