Врач объяснила, как у пациенток мог возникнуть сепсис после ЭКО

Пять пациенток медицинского центра в Москве попали в больницу с сепсисом после процедуры ЭКО. У пострадавших наблюдались одинаковые симптомы — заражение крови и лихорадка. Пока специалисты выясняют обстоятельства случившегося, сайт «Страсти» обратился за комментарием к врачу акушеру-гинекологу, репродуктологу Екатерины Коршуновой.

Врач объяснила, что процедура ЭКО не так безобидна, как кажется. Любое хирургическое вмешательство должно быть тщательно спланировано и проводиться согласно плану.

Гинеколог допустила возможную халатность, как со стороны врачей, так и со стороны пациентов. Причиной случившегося мог стать человеческий фактор, заключила она.