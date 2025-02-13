Врач объяснила, как у пациенток мог возникнуть сепсис после ЭКО
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Пять пациенток медицинского центра в Москве попали в больницу с сепсисом после процедуры ЭКО. У пострадавших наблюдались одинаковые симптомы — заражение крови и лихорадка. Пока специалисты выясняют обстоятельства случившегося, сайт «Страсти» обратился за комментарием к врачу акушеру-гинекологу, репродуктологу Екатерины Коршуновой.
Врач объяснила, что процедура ЭКО не так безобидна, как кажется. Любое хирургическое вмешательство должно быть тщательно спланировано и проводиться согласно плану.
Гинеколог допустила возможную халатность, как со стороны врачей, так и со стороны пациентов. Причиной случившегося мог стать человеческий фактор, заключила она.
«Со стороны пациента, перед проведением операции, необходимо еще раз обсудить наличие и результаты всех анализов (как правило, это стандартный госпитальный комплекс), а так же проговорить с врачом анестезиологом-реаниматологом есть ли у вас аллергии, указать свой точный вес и рост (здорово, если в кабинете есть весы и ростомер, где можно уточнить актуальные на время манипуляции данные), так как это поможет подобрать оптимальную дозу препарата индивидуально».
Екатерина Коршунова
Врач акушер-гинеколог, репродуктолог
Екатерина Коршунова советует пациентам задавать все интересующие вопросы — можно попросить проверить сроки годности препаратов. Клиника не должна отказать.
Со стороны клиники необходимо вовремя осуществлять инвентаризацию, проверять условия и сроки хранения препаратов, следить за стерильностью рабочих инструментов, а также тщательно собирать анамнез и подбирать тактику лечения исходя из клинических рекомендаций, заключила гинеколог.