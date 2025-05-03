ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 03 мая 2025, 09:00
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Врач объяснила, как часто нужно стирать подушку

Врач-терапевт Божко посоветовала стирать подушку каждые полгода.
Врач объяснила, как часто нужно стирать подушку

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Во время сна человек теряет частички кожи, пот и жир с поверхности тела. Они оседают, в том числе на наволочке, проникая внутрь подушки. Кроме того, в ней могут образоваться пылевые клещи, бактерии и грибки. Чистка одной лишь наволочки не способна полностью защитить от загрязнений, поэтому постельную принадлежность следует менять каждые два-три года и стирать каждые шесть месяцев. Об этом сайту «Страсти» рассказала врач-терапевт клиники La salute Анастасия Божко.

Как пояснила врач, человек контактирует с подушкой лицом и дыхательными путями. Поэтому грязная подушка может стать причиной аллергии или проблем с кожей.

Помимо этого, на ней иногда остаются бактерии с кожи и волос, которые могут в дальнейшем стать причиной воспалений на коже.

«В подушке скапливаются пылевые клещи — микроскопические организмы, которые питаются частичками кожи человека. Продукты их жизнедеятельности порой приводят к аллергии и обострению бронхиальной астмы. Также внутри подушки могут размножаться грибки. Эти микроорганизмы выделяют споры, которые человек вдыхает во сне. Они могут вызывать насморк, кашель и одышку»

Анастасия Божко

Врач-терапевт

Подушку следует постирать, если:

  • от нее появился неприятный, затхлый запах;
  • изменился цвет подушки, например, появились желтоватые пятна;
  • при встряхивании подушки в воздухе появляется много пыли.

Специалисты рекомендуют стирать подушки минимум два раза в год. Перед этим важно проверить этикетку. Производитель всегда указывает, допустима ли машинная стирка или постельную принадлежность нужно сдавать в химчистку.

«Регулярное проветривание подушек помогает снизить количество микроорганизмов, предотвращает рост грибков и устраняет неприятные запахи. Для этого достаточно просто оставить ее на кровати на полчаса, а затем перевернуть на другую сторону. Раз в неделю подушку следует проветривать на воздухе — на балконе или подоконнике без наволочки, желательно под прямыми солнечными лучами по 30 минут с каждой стороны».

Анастасия Божко

Врач-терапевт