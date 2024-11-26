Врач объяснила, к чему может привести отказ от шапки зимой

Зима — время, когда нужно максимально утепляться. Если одеваться не по погоде, повышается риск заболеть инфекционными заболеваниями. Но некоторые россияне несерьезно относятся к предостережениям врачей, уделяя большее внимание своему внешнему виду. В минусовую температуру они могут выйти на улицу без шапки. Врач общей практики «ИНВИТРО» Елена Алексенцева рассказала порталу «Страсти», к чему может привезти отказ от головных уборов в холодное время года.

Врач предупредила: отказ от шапки в холодное время года может привести к спазму сосудов. В результате из-за переохлаждения организма снижается иммунитет: человек теряет устойчивость к вирусам и бактериям. К тому же, вырастают риски обострения уже имеющихся хронических заболеваний лор-органов, невралгии, проблем с сердечно-сосудистой системой.