Врач объяснил, можно ли ходить без шапки зимой

Каждого в детстве заставляли надевать шапку, пугая, что в противном случае можно заболеть менингитом. Но насколько этот страх соответствует реальности? Врач-терапевт ИНВИТРО Роман Высоких рассказал сайту «Страсти», правда ли прогулка зимой без головного убора может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Как пояснил врач, тело теряет тепло через открытые участки кожи, в том числе голову. Количество теряемого тепла зависит от таких факторов, как густота волос, расход энергии в холодных условиях и площадь поверхности головы.

«Дети, как правило, теряют тепло через голову быстрее, чем взрослые, из-за пропорционально большей площади поверхности. Такой процесс может привести к переохлаждению, в результате чего температура опускается ниже 35 °C», — говорит Роман Высоких.

Не существует четких медицинских рекомендаций относительно того, когда следует начинать носить шапку при кратковременном воздействии холода, объясняет врач. Специалист предупредил, что ветер, дождь, снег и потоотделение ускоряют потерю тепла. Здесь переохлаждение может наступить даже при температуре 4−5 °C, поэтому в таком случае защита тела, в том числе ношение головного убора, важнее, чем в сухую безветренную погоду.

«Даже если вы тепло одеты, тело будет остывать быстрее, когда голова не защищена, — продолжает терапевт. — Длительное воздействие холода может привести к проблемам со здоровьем. Так переохлаждение само по себе в основном приводит к холодовым травмам, к примеру, к обморожению. Иногда холод может вызывать головные боли или обострять хронические заболевания, допустим, астму или рассеянный склероз. Без шапки страдают уши. Волосы плохо защищают от холода и ветра, что часто приводит к дискомфорту, особенно при переходе из холодного помещения в теплое».

Врач развеял миф о том, что хождение без шапки может «застудить мозг» и вызвать менингит — воспаление оболочек головного и спинного мозга. Его обычно вызывают патогенные микроорганизмы. Существует неинфекционный менингит, но он также не связан с переохлаждением, говорит Роман Высоких.