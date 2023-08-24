Врач Носков раскрыл, чем опасна особая диета 40-килограммовой русской Барби

Опасность таких диет ведет за собой недостаток микроэлементов, витаминов и питательных веществ, которые необходимы организму для нормального функционирования. «Например, при употреблении мяса организм получает белок, который под действием химических процессов в организме идет на строительство всех тканей организм, ферментов, гормонов и тд. При его исключении из рациона, можно ожидать множество проблем», - отметил эксперт.

Итак, к чему может привести образ жизни русской Барби?

1. Недостаточность питательных веществ в первую очередь касается гормонального статуса человека. Гормон кортизол (известный как гормон стресса), который участвует в таких процесса как обмен веществ (жиры, белки, углеводы) для преобразования их в энергию для клеток, контролирует водно-солевой баланс, борется с воспалением (например, при ОРВИ ускоряет выздоровление), формирует циркадные ритмы (участвует в цикле сна и бодрствования). Соответственно при его недостаточности все эти процессы замедляются, отсюда и «снижение иммунитета». И не поможет большое количество фруктов и овощей, потребление которых часто ошибочно расценивается как восполнение витаминов.

2. «Выключение» репродуктивной функции у женщин. Это связано с тем, что организм перестраивается в «аварийный режим». Питания не хватает, образуется дефицит энергии, витаминов и т.д. И организм понимает, что продолжение рода не имеет смысла, так как банально кушать нечего. Также, возникает дефицит необходимых гормонов, потому что их не из чего синтезировать, пропадает менструация. Многие жалуются на выпадение волос, которые становятся тонкими и безжизненными, на ломкость ногтей, сухость кожи.