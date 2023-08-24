Врач Носков раскрыл, чем опасна особая диета 40-килограммовой русской Барби
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Русская Барби Юлия Кригер рассекретила свой вес и рассказала, как ей удается его поддерживать. По словам модели, 40 килограммов для нее абсолютная норма, и таких цифр она добилась благодаря диете, в которой отсутствует мясо и большинство привычных для многих продуктов. Так, девушка пьет зеленый чай и есть помидоры, при этом устраивая прием пищи один раз в день. Портал «Страсти» решил узнать у врача-терапевта Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ивана Носкова, насколько опасен такой образ жизни и имеет ли он место быть.
Про применение подобных диет на практике специалист ответил решительное «нет». Он отметил, что такие направления, как сыроедение, можно отнести к ответвлению от вегетарианства. Но существует еще более кардинальные течения - сыромоноеденье. Это когда человек выбирает один продукт - овощ или фрукт - и употребляет в определенное время исключительно его.
Таким образом, организм затрачивает свои ресурсы, чтобы продолжать нормально функционировать. В первую очередь начинает работать гликоген – основная форма хранения глюкозы в организме человека, сложный полисахарид глюкозы, который служит формой накопления энергии. Гликоген храниться в печени и является энергетическим депо. Как только все его запасы израсходованы, начинается процесс липолиза, то есть жировая клетчатка начинает преобразовываться для выделения энергии.
Иван Носков
Врач-терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Опасность таких диет ведет за собой недостаток микроэлементов, витаминов и питательных веществ, которые необходимы организму для нормального функционирования. «Например, при употреблении мяса организм получает белок, который под действием химических процессов в организме идет на строительство всех тканей организм, ферментов, гормонов и тд. При его исключении из рациона, можно ожидать множество проблем», - отметил эксперт.
Итак, к чему может привести образ жизни русской Барби?
1. Недостаточность питательных веществ в первую очередь касается гормонального статуса человека. Гормон кортизол (известный как гормон стресса), который участвует в таких процесса как обмен веществ (жиры, белки, углеводы) для преобразования их в энергию для клеток, контролирует водно-солевой баланс, борется с воспалением (например, при ОРВИ ускоряет выздоровление), формирует циркадные ритмы (участвует в цикле сна и бодрствования). Соответственно при его недостаточности все эти процессы замедляются, отсюда и «снижение иммунитета». И не поможет большое количество фруктов и овощей, потребление которых часто ошибочно расценивается как восполнение витаминов.
2. «Выключение» репродуктивной функции у женщин. Это связано с тем, что организм перестраивается в «аварийный режим». Питания не хватает, образуется дефицит энергии, витаминов и т.д. И организм понимает, что продолжение рода не имеет смысла, так как банально кушать нечего. Также, возникает дефицит необходимых гормонов, потому что их не из чего синтезировать, пропадает менструация. Многие жалуются на выпадение волос, которые становятся тонкими и безжизненными, на ломкость ногтей, сухость кожи.
3. Страдает работа ЖКТ, что проявляется снижением перистальтики, так как в стенке кишечника есть мышечные слои, а строительного материала для новых клеток нет. Отсюда развиваются различные диспепсические расстройства (нарушения пищеварения).
Как правило, до анорексии при таких диетах не доходит. Это, скорее, единичные случаи. Обычно на такой диете сидят 2-3 недели, худеют, а по окончанию начинается пир. При этом психологически человек этого не замечает, а организм старается восполнить все утерянные питательные вещества. В итоге за 1 неделю возвращаются потерянные килограммы, а в большинстве случаев даже вес становится больше, чем был.
Иван Носков
Врач-терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора