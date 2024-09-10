Врач-невролог раскрыла, можно ли умереть от магнитных бурь

Многие люди, организм которых остро реагирует на резкие изменения погоды, плохо себя чувствуют во время магнитных бурь. К врачам обращаются с жалобами на головную и сердечную боль. Как метеозависимым переживать этот период и есть ли вероятность летального исхода — узнал портал «Страсти».

Как пережить магнитные бури?

Чудинская Галина Николаевна, врач-невролог АО «Медицина», рассказала, что во время магнитных бурь временно меняется магнитное поле Земли, что может приводить к разным физическим и психологическим реакциям у людей. Чтобы снизить интеснивность этих реакций, стоит соблюдать некоторые рекомендации:

— Постоянная физическая активность. Умеренные нагрузки, например, прогулки на свежем воздухе, помогают укрепить иммунитет и улучшить общее состояние организма.

— Ваш рацион должен быть богат витаминами и минералами, особенно важны калий, магний и витамины группы В.

— Достаточный сон помогает восстановиться и снизить уровень стресса и тревожности.

— Чтобы управлять стрессом, прибегните к техникам релаксации, например, йоге, глубокому дыханию или медитации. Так вы сможете помочь себе снизить тревожность.

— В такие дни старайтесь не перегружать себя физически и эмоционально. Проводите больше времени в спокойной обстановке.