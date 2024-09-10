Врач-невролог раскрыла, можно ли умереть от магнитных бурь
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Многие люди, организм которых остро реагирует на резкие изменения погоды, плохо себя чувствуют во время магнитных бурь. К врачам обращаются с жалобами на головную и сердечную боль. Как метеозависимым переживать этот период и есть ли вероятность летального исхода — узнал портал «Страсти».
Как пережить магнитные бури?
Чудинская Галина Николаевна, врач-невролог АО «Медицина», рассказала, что во время магнитных бурь временно меняется магнитное поле Земли, что может приводить к разным физическим и психологическим реакциям у людей. Чтобы снизить интеснивность этих реакций, стоит соблюдать некоторые рекомендации:
— Постоянная физическая активность. Умеренные нагрузки, например, прогулки на свежем воздухе, помогают укрепить иммунитет и улучшить общее состояние организма.
— Ваш рацион должен быть богат витаминами и минералами, особенно важны калий, магний и витамины группы В.
— Достаточный сон помогает восстановиться и снизить уровень стресса и тревожности.
— Чтобы управлять стрессом, прибегните к техникам релаксации, например, йоге, глубокому дыханию или медитации. Так вы сможете помочь себе снизить тревожность.
— В такие дни старайтесь не перегружать себя физически и эмоционально. Проводите больше времени в спокойной обстановке.
Следите за прогнозами. Заранее узнайте о предстоящих магнитных бурях через специализированные сайты или приложения. Это позволит вам заранее подготовиться. Алкоголь и кофеин могут усугубить состояние, повышая беспокойство и нервозность.
Галина Чудинская
Врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)
Повышена ли летальность во время магнитных бурь?
Исследования показали, что магнитные бури могут влиять на здоровье, однако их связь с летальностью сложная тема. По некоторым данным, магнитные бури провоцируют ухудшение состояния у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за изменения кровообращения и повышения уровня артериального давления.
Также, как отметила эксперт, магнитные бури могут усугублять проявления хронических заболеваний и психических расстройств, что, в свою очередь, снижает качество жизни людей, страдающих ими.
К настоящему моменту убедительных данных о том, что магнитные бури могут повышать летальность, нет. Но уязвимые группы населения (люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди) могут испытывать ухудшение состояния здоровья. Летальность может увеличиваться в результате ухудшения здоровья у этих групп людей, что может совпадать с периодами магнитных бурь, но это не обязательно связано напрямую.
Галина Чудинская
Врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)