Врач объяснила обострение рассеянного склероза у Николая Ефремова

Недавно у 34-летнего сына Михаила Ефремова Николая случилось обострение рассеянного склероза. Из-за приступов мужчина практически не выходит из квартиры и ведет закрытый образ жизни. Врач-терапевт Екатерина Макарова рассказала сайту «Страсти» о причинах появления этого заболевания.

Эксперт пояснила, что болезнь имеет аутоиммунную природу и часто запускается на фоне генетической предрасположенности. У Ефремова этот компонент мог проявиться через другое его заболевание — бронхиальную астму. Однако ключевую роль в развитии рассеянного склероза часто играют модифицируемые факторы, связанные с образом жизни, говорит Екатерина Макарова.

Врач отметила, что для строительства миелиновой оболочки нервов критически важны витамины B12 и B9, цинк и белок. Дефицит этих веществ, который может быть спровоцирован злоупотреблением алкоголем и несбалансированным питанием, создает почву для заболевания. Именно эти факторы, по мнению специалиста, могли существенно повлиять на манифестацию болезни у актера.

«Каков портрет человека с дефицитом В12, фолиевой кислоты, цинка и аргинина? Это злоупотребление алкоголем, белковый дефицит в питании и хроническая интоксикация. И мы хорошо прослеживаем это в образе жизни Николая Ефремова», — объяснила врач.

Симптомы рассеянного склероза разнообразны — от двигательных нарушений и онемения до проблем со зрением и когнитивных расстройств. Врач подчеркивает, что профилактика заболевания включает контроль над нагрузками и поддержание нормального уровня необходимых нутриентов.