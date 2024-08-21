Врач назвала самую частую причину женского бесплодия

По последним данным ВОЗ, бесплодием страдает около 17,5% взрослого населения — каждый шестой человек в мире. Причиной его возникновения могут стать различные гинекологические заболевания, в частности синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Врач акушер-гинеколог «ИНВИТРО» Светлана Романова рассказала порталу «Страсти», какие симптомы указывают на недуг и возможна ли беременность при таком диагнозе.

Синдром поликистозных яичников — это эндокринное расстройство у женщин репродуктивного возраста, которое возникает из-за генетических факторов и факторов внешней среды. Синдром предполагает обнаружение многих связанных между собой признаков: гирсутизм (избыточный рост волос на лице и теле), жирную кожу и акне (угревая сыпь), избыточную массу тела и ожирение, облысение, нарушение менструального цикла, бесплодие.

Большинство форм СПКЯ характеризуются гиперандрогенией — повышением уровня мужских половых гормонов (тестостерона, дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГЭА-С) и андростендиона) в крови у женщины.