Врач назвала самую частую причину женского бесплодия
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По последним данным ВОЗ, бесплодием страдает около 17,5% взрослого населения — каждый шестой человек в мире. Причиной его возникновения могут стать различные гинекологические заболевания, в частности синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Врач акушер-гинеколог «ИНВИТРО» Светлана Романова рассказала порталу «Страсти», какие симптомы указывают на недуг и возможна ли беременность при таком диагнозе.
Синдром поликистозных яичников — это эндокринное расстройство у женщин репродуктивного возраста, которое возникает из-за генетических факторов и факторов внешней среды. Синдром предполагает обнаружение многих связанных между собой признаков: гирсутизм (избыточный рост волос на лице и теле), жирную кожу и акне (угревая сыпь), избыточную массу тела и ожирение, облысение, нарушение менструального цикла, бесплодие.
Большинство форм СПКЯ характеризуются гиперандрогенией — повышением уровня мужских половых гормонов (тестостерона, дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГЭА-С) и андростендиона) в крови у женщины.
«Синдром поликистозных яичников рассматривается как одна из самых распространённых причин бесплодия. Трудности с зачатием обусловлены нарушением овуляции вплоть до ее отсутствия. У женщин, страдающих данным синдромом, менструации могут быть нерегулярными, отсутствовать длительное время, либо иметь затяжной „мажущий“ характер. Однако так происходит не всегда — у некоторых женщин с поликистозом яичников нормальный цикл», — объяснила врач.
Данный синдром опасен для здоровья. У пациенток может возникать резистентность к инсулину, затемнение участков кожи, ожирение по мужскому типу. Повышается риск развития сахарного диабета второго типа, нарушения жирового обмена, сердечно-сосудистой патологии, психологических нарушений.
Однако современная медицина достигла большого успеха в лечении поликистоза яичников. И врач утверждает — беременность возможна при наличии этого синдрома.
«Сегодня клинический опыт свидетельствует о том, что беременность при СПКЯ возможна. В случае, если консервативная терапия, включающая медикаментозное лечение и изменение образа жизни, оказалась неэффективна, могут быть рекомендованы хирургические методы. Если лечение не приносит результата (беременность не наступает в течение года), показано применение вспомогательных репродуктивных технологий», — говорит гинеколог.
Медикаментозная терапия может быть направлена на снижение веса, стимуляцию овуляции, подавление выработки андрогенов. В ряде случаев нормализация массы тела, изменение образа жизни с включением физических нагрузок и организацией сбалансированного питания значительно улучшает состояние, способствует уменьшению симптоматики и улучшению фертильности.
Женщинам с подозрением на СПКЯ в первую очередь необходимо обратиться к врачу акушеру-гинекологу, который может направить к другим профильным специалистам.