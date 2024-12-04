Врач назвала ранние симптомы аденомы предстательной железы

Первые признаки аденомы предстательной железы встречаются почти у трети мужчин старше 40 лет. А к 80 годам около 90% всех представителей сильного пола страдают от этой болезни. Тревожная статистика будет только расти, говорят ученые. Врач-онколог Хамис Магомедова рассказала сайту «Страсти», почему возникает недуг и можно ли предупредить его появление.

Гиперплазия простаты развивается у мужчин после 40 лет под влиянием нарушения гормонального баланса. В этом возрасте снижается объем циркулирующего в крови тестостерона, из-за чего возникает дефицит андрогенов.