Врач назвала ранние симптомы аденомы предстательной железы
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Первые признаки аденомы предстательной железы встречаются почти у трети мужчин старше 40 лет. А к 80 годам около 90% всех представителей сильного пола страдают от этой болезни. Тревожная статистика будет только расти, говорят ученые. Врач-онколог Хамис Магомедова рассказала сайту «Страсти», почему возникает недуг и можно ли предупредить его появление.
Гиперплазия простаты развивается у мужчин после 40 лет под влиянием нарушения гормонального баланса. В этом возрасте снижается объем циркулирующего в крови тестостерона, из-за чего возникает дефицит андрогенов.
«Поскольку ткани простаты чувствительны к гормону, в них также происходят изменения. Клеточный цикл нарушается, и гиперплазированная ткань начинает разрастаться», — объяснила врач.
На развитие аденомы также влияет наследственность. Если заболевание проявлялось у брата, отца, риск возникновения патологии значительно повышается.
Одной из причин возникновения аденомы могут быть урологические заболевания. Воспалительные процессы способствуют увеличению простаты.
Ранняя симптоматика аденомы простаты:
Зная, как проявляется заболевание на ранней стадии, можно своевременно обратиться к врачу и начать лечение. Первые «звоночки», свидетельствующие о наличии недуга:
- учащенное мочеиспускание по ночам;
- узкая струя, поскольку уретра начинает сужаться;
- напряженное, затрудненное мочеиспускание, вызывающее дискомфорт;
- внезапная необходимость опорожнить мочевой пузырь после недавнего похода в уборную.
«Если на этой стадии не приступить к терапии, позднее дают о себе знать более тяжелые проявления болезни. Ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря сохраняется даже после похода в туалет. Оно возникает из-за давления на уретру. На поздних стадиях развиваются осложнения. Моча вовсе перестает выходить. Это признак серьезного увеличения простаты. Такая ситуация требует немедленной медицинской помощи», — говорит специалист.
Тревожным «звоночком» является и кровь в моче. Симптом указывает на повреждение мочеполовых органов. В таком состоянии больного нужно немедленно доставить в клинику.
Современная медицина позволяет диагностировать патологию на ранней стадии. Для профилактики нужно посещать уролога ежегодно, начиная с 18 лет. Для мужчин в возрасте от 40−50 лет обследование обязательно. Оно включает специальный опросник и ряд анализов, которые назначает врач.
По словам Хамис Магомедовой, одно из лучших средств профилактики болезни — занятия спортом. Физическая активность снижает риск появления аденомы. Если ежедневно много двигаться, повышается уровень тестостерона. Это благотворно влияет на сердечную деятельность. Чтобы предотвратить аденому, подойдет и посещение спортзала, и прогулки на свежем воздухе, и домашняя активность.
«Наиболее благоприятное влияние оказывают упражнения Кегеля, отжимания от пола, приседания, — говорит эксперт. — Они улучшают кровообращение в малом тазу и препятствуют росту простаты. Укрепление мышц в этой зоне способствует контролю мочеиспускания. Злейший враг здоровья мочеполовой системы и всего организма — сидячая работа и низкий уровень активности».