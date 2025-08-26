Врач назвал условия, при которых мокрые ноги гарантированно приведут к простуде

С детства нас учат избегать промокания ног — в противном случае можно простыть. Как объяснил сайту «Страсти» врач-терапевт ИНВИТРО Иван Ромасов, этот фактор действительно несет в себе реальные риски для здоровья, особенно при определенных условиях.

По словам специалиста, связь между переохлаждением ног и риском респираторных инфекций кроется в физиологии нашего организма. При охлаждении кровеносные сосуды в стопах сужаются, провоцируя спазм капилляров по всему телу, включая слизистую оболочку носа.

«Это снижает активность реснитчатого эпителия, ответственного за эвакуацию слизи и микроорганизмов. Застой слизи создает благоприятную среду для размножения вирусов и бактерий, открывая дорогу инфекциям, поэтому резко повышается риск ОРВИ», — говорит Ромасов.

Терапевт подчеркивает, что для развития негативных последствий необходимо длительное воздействие влаги. Однако комбинация промокших ног и холодного ветра значительно ускоряет процесс переохлаждения.

Особую группу риска составляют люди с хроническими заболеваниями, включая сердечную недостаточность, иммунодефициты, болезни ЛОР-органов и бронхолегочной системы.

При намокании ног главное — как можно скорее сменить влажную одежду на сухую. Если же этого сделать не удалось, необходимо принять меры для согревания организма.

«Чтобы предотвратить системное переохлаждение, постарайтесь как можно скорее повысить общую температуру тела. Для этого отлично подойдет горячий напиток, например, травяной чай или бульон», — заключил врач.

Важно помнить, что алкоголь, объясняет специалист, вопреки распространенному мнению, не согревает, а лишь временно расширяет сосуды, после чего они спазмируются еще сильнее, усугубляя ситуацию.