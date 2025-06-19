ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 19 июня 2025, 04:00
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Врач назвал причины возникновения утренней тошноты

Терапевт Раменский: утренняя тошнота может указывать на рак.
Врач назвал причины возникновения утренней тошноты

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Утренняя тошнота — это распространенное состояние, с которым сталкиваются многие люди, особенно женщины в первом триместре беременности. Однако этот симптом может быть вызван и другими факторами, и важно понимать, когда он становится поводом для беспокойства, рассказал сайту «Страсти» замдиректора медицинской школы РГСУ, врач-терапевт Павел Раменский.

По словам врача, утренняя тошнота чаще всего ассоциируется с токсикозом у беременных. Это состояние может возникать из-за гормональных изменений в организме и обычно проходит к концу первого триместра.

Тошнота может быть следствием гастрита, язвы или рефлюкса. Также это может указывать на непереносимость определенных продуктов или пищевую аллергию.

Еще одна причина тошноты — психологические факторы. Стресс, тревога и депрессия также могут проявляться в виде утренней тошноты. В таких случаях важно обратить внимание на психоэмоциональное состояние.

«Некоторые лекарства могут вызывать тошноту как побочный эффект, особенно если они принимаются натощак, — говорит Павел Раменский. — Но иногда она может указывать на более серьезные заболевания печени, почек или даже опухолевые процессы».

Некоторые случаи утренней тошноты требуют немедленного обращения к врачу:

— Сильная и постоянная тошнота: Если тошнота сопровождается рвотой (особенно с примесью крови), это может указывать на серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом или другие патологии.

  • Боль в животе: Упорные боли в животе в сочетании с тошнотой могут свидетельствовать о воспалительном процессе, таком как аппендицит или панкреатит.
  • Симптомы интоксикации: Лихорадка, озноб, мышечные боли и другие признаки инфекционного процесса также требуют консультации специалиста.
  • Долговременное состояние: Если тошнота продолжается более недели, это может быть признаком серьезного заболевания и требует обследования.

Если не выявлено опасных заболеваний, снять утреннюю тошноту поможет правильное питание — избегайте перед сном тяжелых, жирных и острых блюд. Пейте достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания. Медитация, йога, техники релаксации помогут убрать психоэмоциональную тошноту.