Врач назвал причины возникновения утренней тошноты

Утренняя тошнота — это распространенное состояние, с которым сталкиваются многие люди, особенно женщины в первом триместре беременности. Однако этот симптом может быть вызван и другими факторами, и важно понимать, когда он становится поводом для беспокойства, рассказал сайту «Страсти» замдиректора медицинской школы РГСУ, врач-терапевт Павел Раменский.

По словам врача, утренняя тошнота чаще всего ассоциируется с токсикозом у беременных. Это состояние может возникать из-за гормональных изменений в организме и обычно проходит к концу первого триместра.

Тошнота может быть следствием гастрита, язвы или рефлюкса. Также это может указывать на непереносимость определенных продуктов или пищевую аллергию.

Еще одна причина тошноты — психологические факторы. Стресс, тревога и депрессия также могут проявляться в виде утренней тошноты. В таких случаях важно обратить внимание на психоэмоциональное состояние.