Врач назвал причины возникновения утренней тошноты
© Freepik
Утренняя тошнота — это распространенное состояние, с которым сталкиваются многие люди, особенно женщины в первом триместре беременности. Однако этот симптом может быть вызван и другими факторами, и важно понимать, когда он становится поводом для беспокойства, рассказал сайту «Страсти» замдиректора медицинской школы РГСУ, врач-терапевт Павел Раменский.
По словам врача, утренняя тошнота чаще всего ассоциируется с токсикозом у беременных. Это состояние может возникать из-за гормональных изменений в организме и обычно проходит к концу первого триместра.
Тошнота может быть следствием гастрита, язвы или рефлюкса. Также это может указывать на непереносимость определенных продуктов или пищевую аллергию.
Еще одна причина тошноты — психологические факторы. Стресс, тревога и депрессия также могут проявляться в виде утренней тошноты. В таких случаях важно обратить внимание на психоэмоциональное состояние.
«Некоторые лекарства могут вызывать тошноту как побочный эффект, особенно если они принимаются натощак, — говорит Павел Раменский. — Но иногда она может указывать на более серьезные заболевания печени, почек или даже опухолевые процессы».
Некоторые случаи утренней тошноты требуют немедленного обращения к врачу:
— Сильная и постоянная тошнота: Если тошнота сопровождается рвотой (особенно с примесью крови), это может указывать на серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом или другие патологии.
- Боль в животе: Упорные боли в животе в сочетании с тошнотой могут свидетельствовать о воспалительном процессе, таком как аппендицит или панкреатит.
- Симптомы интоксикации: Лихорадка, озноб, мышечные боли и другие признаки инфекционного процесса также требуют консультации специалиста.
- Долговременное состояние: Если тошнота продолжается более недели, это может быть признаком серьезного заболевания и требует обследования.
Если не выявлено опасных заболеваний, снять утреннюю тошноту поможет правильное питание — избегайте перед сном тяжелых, жирных и острых блюд. Пейте достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания. Медитация, йога, техники релаксации помогут убрать психоэмоциональную тошноту.