Врач Моржанаева: кому и зачем нужно интимное омоложение и больно ли это
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С возрастом или после родов у женщины могут возникать проблемы с половыми органами. Снижается чувствительность, появляется болезненная сухость влагалища, кожа в области вульвы становится дряблой. Эффективное решение в этом случае — хирургическое интимное омоложение. Но стеснение и страх перед операцией заставляет откладывать визит к врачу.
Можно ли вернуть молодость и здоровье пикантным участкам тела без операционного вмешательства, рассказала сайту-изданию «Страсти» главный врач федеральной сети клиник Skin Expert, врач-косметолог, дерматолог, физиотерапевт Мария Моржанаева.
Интимный RF-лифтинг
Это неинвазивный способ омоложения, который выполняется на платформе INMODE аппаратом Forma V. Она мягко нагревает влагалищные стенки на все 360 градусов, стимулируя синтез нового коллагена, эластина и тем самым сокращая растянутые ткани.
Неабляционное RF-воздействие позволяет сократить просвет влагалища, улучшить качество кожи, трофику, простимулировать коллаген. С помощью процедуры можно профилактировать недержание мочи, дисплазию соединительной ткани, первые признаки старения, усилить чувствительность во время полового акта.
Преимущество интимного RF-лифтинга в том, что оборудование позволяет врачу проводить мониторинг температуры и получать результат с максимально комфортными для пациента ощущениями. Процедура не травмирует стенки влагалища, проходит быстро и не требует длительной реабилитации.
Мария Моржанаева
Главный врач федеральной сети клиник Skin Expert, врач-косметолог, дерматолог, физиотерапевт, врач превентивной медицины, медицинский директор и преподаватель школы International School of MicroNutrition.
Показания и противопоказания
К интимному омоложению стоит прибегать при следующих симптомах:
· сниженная чувствительность;
· потеря эластичности и сухость влагалища;
· недержание мочи на фоне стресса;
· дряблость кожи вульвы;
· утрата эластичности тканей малых и больших половых губ.
Как любая медицинская процедура, интимное омоложение имеет ряд противопоказаний. К ним относятся: онкология, наличие у пациентки кардиостимулятора, период беременности и кормления грудью. При диабете, хронических заболеваниях внутренних органов, болезнях крови необходимо получить разрешение лечащего врача, подчеркивает специалист.
Как проходит процедура
Интимное омоложение не требует специальной подготовки. Но предварительно пациентка должна сдать анализы и получить заключение гинеколога. Затем она приходит в клинику для проведения процедуры.
Манипуляции занимают не более 15-20 минут. Врач помещает одноразовую насадку во влагалище. Вслед за этой зоной обрабатываются половые губы на индивидуально подобранных параметрах. Женщина не испытывает дискомфорта: возможно ощущение тепла и едва ощутимое покалывание.
Пребывания в стационаре процедура не требует, но в течение 2-3 дней следует избегать механического и теплового воздействия на интимную зону. Средний курс составляет 4 сеанса один раз в 7-10 дней.
«Безоперационное омоложение — уникальный метод, который позволяет улучшить интимную жизнь и сохранить женское здоровье», - заключила Мария Моржанаева.