Врач Моржанаева: кому и зачем нужно интимное омоложение и больно ли это

С возрастом или после родов у женщины могут возникать проблемы с половыми органами. Снижается чувствительность, появляется болезненная сухость влагалища, кожа в области вульвы становится дряблой. Эффективное решение в этом случае — хирургическое интимное омоложение. Но стеснение и страх перед операцией заставляет откладывать визит к врачу.

Можно ли вернуть молодость и здоровье пикантным участкам тела без операционного вмешательства, рассказала сайту-изданию «Страсти» главный врач федеральной сети клиник Skin Expert, врач-косметолог, дерматолог, физиотерапевт Мария Моржанаева.

Интимный RF-лифтинг

Это неинвазивный способ омоложения, который выполняется на платформе INMODE аппаратом Forma V. Она мягко нагревает влагалищные стенки на все 360 градусов, стимулируя синтез нового коллагена, эластина и тем самым сокращая растянутые ткани.