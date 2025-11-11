Врач Макарова высказалась о возможности «непорочного» зачатия
© Freepik
Американка Дейзи Линк родила в тюрьме, зачав ребенка от сокамерника без физического контакта. Пара использовала постельное белье, чтобы протащить завернутую в пищевую пленку сперму. Врач интегративной медицины Екатерина Макарова рассказала сайту «Страсти», можно ли назвать такой метод зачатия «непорочным»
Как пояснила доктор, человеческий организм состоит из многих клеток и тканей, и такой метод зачатия возможен. С давних времен известны инсеминация и экстракорпоральные методики оплодотворения, когда семя мужчины заносится в половые пути женщины извне, либо яйцеклетка и сперматозоид сливаются в зародыш в пробирке.
«Является ли такой способ зачатия непорочным? Отнюдь. Дело в том, что он предполагает наличие „порочного“, то есть полового общения. Сам способ его достижения у человека единственный, увы, другого нет».
Екатерина Макарова
Врач интегративной медицины
Говоря о зачатии у девы Марии, врач подчеркивает, что оно совершилось сверхъестественным путем, то есть в обход известных нам физиологических механизмов.
«А вот зачатие с помощью биологического материала, доставленного в шприце, в пробирке, в капсуле, в белье — это не непорочный метод, а скорее достижение репродуктивных целей с помощью инсеминации. Сперма сохраняет свою витальность до полного высыхания. Это значит, что, если успеть внедрить ее в жидком виде в половые пути сразу же после эякуляции, можно получить зачатие. Это и было проделано девушкой в тюрьме».
Екатерина Макарова
Врач интегративной медицины