Врач Макарова высказалась о возможности «непорочного» зачатия

Американка Дейзи Линк родила в тюрьме, зачав ребенка от сокамерника без физического контакта. Пара использовала постельное белье, чтобы протащить завернутую в пищевую пленку сперму. Врач интегративной медицины Екатерина Макарова рассказала сайту «Страсти», можно ли назвать такой метод зачатия «непорочным»

Как пояснила доктор, человеческий организм состоит из многих клеток и тканей, и такой метод зачатия возможен. С давних времен известны инсеминация и экстракорпоральные методики оплодотворения, когда семя мужчины заносится в половые пути женщины извне, либо яйцеклетка и сперматозоид сливаются в зародыш в пробирке.