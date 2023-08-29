Врач Лебедев назвал причину массовых отравлений шаурмой в регионах России

Наверное, нет человека, который в жизни не сталкивался с последствиями случайного употребления некачественных продуктов питания. И ведущую роль в возникновении таких пищевых отравлений занимает продукция фастфуда, в частности – любимая многими шаурма. Только за лето 2023 года было зафиксировано сразу несколько массовых отравлений этим блюдом. Люди обратились за медицинской помощью в Москве, во Владимире, Хабаровске. Портал «Страсти» решил пообщаться с руководителем группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений, врачом-экспертом, ведущим экспертом Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаилом Лебедевым, чтобы узнать, как избежать плохих последствий после ужина шаурмой.

Как отметил специалист, довольно часто обобщенным термином «пищевое отравление» называют и пищевую токсикоинфекцию, и острую кишечную инфекцию (ОКИ). Отправная точка у них одна – употребление некачественных продуктов питания. Да и симптомы в общем схожи. Но механизмы развития заболевания существенно различаются.

При острой кишечной инфекции размножение патогенных микроорганизмов (бактерий, вирусов и пр.) происходит в человеческом организме, вызывая характерные симптомы – рвоту, диарею, интоксикацию. Распространёнными возбудителями ОКИ являются сальмонелла, кишечная палочка, шигелла (возбудитель дизентерии), норо- и ротовирусы.

А при пищевой токсикоинфекции в организм человека попадают различные микрооганизмы и (или) уже «готовые» токсины, представляющие собой продукты жизнедеятельности как патогенных, так и условно-патогенных возбудителей.