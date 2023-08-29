Врач Лебедев назвал причину массовых отравлений шаурмой в регионах России
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Наверное, нет человека, который в жизни не сталкивался с последствиями случайного употребления некачественных продуктов питания. И ведущую роль в возникновении таких пищевых отравлений занимает продукция фастфуда, в частности – любимая многими шаурма. Только за лето 2023 года было зафиксировано сразу несколько массовых отравлений этим блюдом. Люди обратились за медицинской помощью в Москве, во Владимире, Хабаровске. Портал «Страсти» решил пообщаться с руководителем группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений, врачом-экспертом, ведущим экспертом Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаилом Лебедевым, чтобы узнать, как избежать плохих последствий после ужина шаурмой.
Как отметил специалист, довольно часто обобщенным термином «пищевое отравление» называют и пищевую токсикоинфекцию, и острую кишечную инфекцию (ОКИ). Отправная точка у них одна – употребление некачественных продуктов питания. Да и симптомы в общем схожи. Но механизмы развития заболевания существенно различаются.
При острой кишечной инфекции размножение патогенных микроорганизмов (бактерий, вирусов и пр.) происходит в человеческом организме, вызывая характерные симптомы – рвоту, диарею, интоксикацию. Распространёнными возбудителями ОКИ являются сальмонелла, кишечная палочка, шигелла (возбудитель дизентерии), норо- и ротовирусы.
А при пищевой токсикоинфекции в организм человека попадают различные микрооганизмы и (или) уже «готовые» токсины, представляющие собой продукты жизнедеятельности как патогенных, так и условно-патогенных возбудителей.
Как правило, в качестве возбудителя ПТИ выступают бактерии, которые размножились и обсеменили продукты при их неправильного хранения и нарушениях технологии обработки. Клиническая картина и тяжесть течения ПТИ напрямую зависит от количества микробов и токсинов, единовременно попавших в организм. Стать причиной ПТИ могут энтерококки, стафилококки, кишечная палочка, аспергиллы, микроскопические грибы и др.
Михаил Лебедев
Руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений, врач-эксперт, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Почему именно шаурма столь часто становится причиной как ОКИ, так и ПТИ?
Шаурма – достаточно сложно составленное блюдо, состоящее из скоропортящихся компонентов как растительного, так и животного происхождения. При нарушениях правил хранения и приготовления шаурмы любой ее компонент – мясо, овощи, зелень, соусы – может стать причиной серьезных неприятностей. А если к этому прибавить низкую гигиеническую культуру многих производителей шаурмы, то вероятность проблем еще более возрастает.
Игнорирование при производстве гигиенических правил и санитарных норм, нарушения условий хранения и приготовления продуктов, низкая личная гигиеническая культура легко превращает любимую многими шаурму в рассадник болезнетворных бактерий и их токсинов. Помните - чем больше «грязных» рук прикоснулось к продукту по пути к желудку человека - тем больше вероятность заболеть. И особо следует быть осторожным при покупке шаурмы в различных уличных кафе и придорожных забегаловках.
Михаил Лебедев
Руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений, врач-эксперт, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Что нужно сделать в случае пищевого отравления шаурмой?
При отравлении шаурмой необходимо провести заболевшему промывание желудка - дать выпить мелкими глотками 4-5 стаканов воды, после чего вызвать рвоту, надавливая на корень языка пальцем или гладким предметом. После промывания желудка – дать активированный уголь или любой энтеросорбент и обеспечить обильное питьё.
«Любые дальнейшие лечебные мероприятия - только по назначению врача с учетом причины интоксикации, тяжести состояния и индивидуальных особенностей пациента», - заключил Михаил Лебедев.