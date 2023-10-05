Врач Кравцова рассказала, какие болезни обостряются осенью и как с ними бороться

К другим неприятным явлениям, связанным с наступлением осенней поры, относятся значительное сокращение светового дня и уменьшение количества солнечных дней. Эти изменения приводят к ухудшению настроения, а иногда даже к депрессивным состояниям , что может довольно сильно сказываться на работоспособности.

Снижается выработка витамина D в организме, что также не добавляет положительного влияния на наше самочувствие.

Что можно сделать для профилактики подобных изменений?

— Поддерживать физическую активность вне зависимости от погодных капризов. Прогулки на свежем воздухе, пусть даже неспешным шагом, дают возможность получить дополнительные позитивные эмоции.

— Смотрите по сторонам, отмечайте детали, на которые мы редко обращаем внимание в ежедневной суете: цвет листьев, слетающих с деревьев, форма облаков, которая так быстро меняется. Даже такие мелочи, вызывающие мимолетную улыбку, помогают значительно улучшить настроение, и способность адекватно реагировать на стрессы любого рода.

— Придерживаться принципов разумного питания. В рационе, в котором достаточно белка, клетчатки и витаминов, кроется залог хорошего самочувствия. Необходимо также помнить про употребление сложных углеводов и ненасыщенных жиров – организму нужна энергия.

«Что касается дефицита витамина D, то его профилактический прием в осенний период поможет избежать недостатка нутриента из-за долгого отсутствия солнечного света. Если у вас уже был выявлен дефицит солнечного витамина, то дозу, необходимую для ежедневного приема, нужно обсудить с врачом», - отметила Ирина Кравцова.

Осенью также традиционно отмечается рост обострений у тех, кто страдает хроническими заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта: гастритами, дуоденитами, холециститами . Связано это с изменениями в рационе. С наступлением холодной погоды люди начинают есть гораздо больше высококалорийной тяжелой пищи, а потребление продуктов богатых клетчаткой снижается.

Отдавайте предпочтение рыбе, овощным супам-пюре, кашам, ограничьте сдобную выпечку и кондитерские изделия, избегайте перееданий. О необходимости любого профилактического курса препаратов или витаминов, обязательно советуйтесь с врачом.