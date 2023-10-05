Врач Кравцова рассказала, какие болезни обостряются осенью и как с ними бороться
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С приходом осени не только уходит тепло, но и обостряются различные заболевания. О том, что же приносит этот непостоянный, капризный сезон и какие особенности организма важно принимать во внимание в ожидании наступления холодного времени года, портал «Страсти» поговорил с врачом-терапевтом клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ириной Кравцовой.
В первую очередь необходимо помнить о том, что осень – это период, когда отмечается рост ОРВИ. Причины этого кроются в увеличении времени, которое мы проводим в закрытых помещениях; уменьшении времени их проветривания; повышении количества контактов между людьми.
Наши дети идут в школы и другие учебные заведения, заканчивается период отпусков, увеличивается количество пассажиров в общественном транспорте. Все это приводит к быстрому распространению инфекций с воздушно-капельным путем передачи. Спасает от тяжелых форм заболевания запас витаминов, полученный в летний период, позитивный настрой и, конечно, вовремя проведенная вакцинация.
Ирина Кравцова
Врач-терапевт клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Именно начало осени – максимально эффективный период для иммунизации против гриппа, когда организм успевает выработать достаточное количество защитных факторов против этого опасного недуга. Эксперт отметила, что, к сожалению, вирус гриппа по-прежнему может быть смертельно опасен, особенно для пожилых людей, дошкольников, людей с хроническими заболеваниями.
Наиболее уязвимы люди, страдающие хроническими заболеваниями бронхолегочной системы. Это пациенты с бронхиальной астмой, хроническими бронхитами, хронической обструктивной болезнью легких. На этих больных помимо растущего риска заболеть гриппом или другими ОРВИ оказывает влияние повышение влажности воздуха, снижение температуры. Пациенты с астмой плохо реагируют на пыль от опавших листьев и увядающей травы, контраст между воздухом в помещении и на улице, поэтому растет количество обострений и у этой категории больных.
Ирина Кравцова
Врач-терапевт клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
К другим неприятным явлениям, связанным с наступлением осенней поры, относятся значительное сокращение светового дня и уменьшение количества солнечных дней. Эти изменения приводят к ухудшению настроения, а иногда даже к депрессивным состояниям, что может довольно сильно сказываться на работоспособности.
Снижается выработка витамина D в организме, что также не добавляет положительного влияния на наше самочувствие.
Что можно сделать для профилактики подобных изменений?
— Поддерживать физическую активность вне зависимости от погодных капризов. Прогулки на свежем воздухе, пусть даже неспешным шагом, дают возможность получить дополнительные позитивные эмоции.
— Смотрите по сторонам, отмечайте детали, на которые мы редко обращаем внимание в ежедневной суете: цвет листьев, слетающих с деревьев, форма облаков, которая так быстро меняется. Даже такие мелочи, вызывающие мимолетную улыбку, помогают значительно улучшить настроение, и способность адекватно реагировать на стрессы любого рода.
— Придерживаться принципов разумного питания. В рационе, в котором достаточно белка, клетчатки и витаминов, кроется залог хорошего самочувствия. Необходимо также помнить про употребление сложных углеводов и ненасыщенных жиров – организму нужна энергия.
«Что касается дефицита витамина D, то его профилактический прием в осенний период поможет избежать недостатка нутриента из-за долгого отсутствия солнечного света. Если у вас уже был выявлен дефицит солнечного витамина, то дозу, необходимую для ежедневного приема, нужно обсудить с врачом», - отметила Ирина Кравцова.
Осенью также традиционно отмечается рост обострений у тех, кто страдает хроническими заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта: гастритами, дуоденитами, холециститами. Связано это с изменениями в рационе. С наступлением холодной погоды люди начинают есть гораздо больше высококалорийной тяжелой пищи, а потребление продуктов богатых клетчаткой снижается.
Отдавайте предпочтение рыбе, овощным супам-пюре, кашам, ограничьте сдобную выпечку и кондитерские изделия, избегайте перееданий. О необходимости любого профилактического курса препаратов или витаминов, обязательно советуйтесь с врачом.