Врач-кардиолог назвала причины возникновения инфаркта у молодых людей
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В последние десятилетия болезни сосудов и сердца стремительно прогрессируют у молодых. И если раньше инфаркт был проблемой пожилых людей, то сегодня серьезные заболевания сердца всё чаще случаются у пациентов, которым ещё нет и 40 лет. О том, как сохранить главный орган на долгие годы, рассказала сайту «Страсти» врач-кардиолог медицинского центра «УНКП-Мед» Евгения Богаевская.
Врач пояснила, что инфаркт миокарда – это острое заболевание, при котором участок сердечной ткани отмирает из-за внезапного нарушения кровоснабжения. Обычно причиной становится тромб, блокирующий коронарную артерию в зоне повреждения атеросклеротической бляшки.
«Одна из причин возникновения инфаркта у молодых людей – это наследственность. Сердечные проблемы отца могут стать причиной раннего инфаркта сына, или врожденная предрасположенность к сгущению крови – тромбофлибии. Гиперлипидемия (аномально повышенный уровень липидов и/или липопротеинов в крови человека – прим. «Страсти»), в том числе передаваемая по наследству, добавит организму провокаций в виде нарушения холестеринового обмена. Усугубят проблемы со здоровьем аутоиммунные и воспалительные заболевания - системная красная волчанка и васкулиты, разрушающие стенки сосудов. Кроме того, среди резких причин возникновения инфаркта у молодежи может быть спазм коронарной артерии или диссекция коронарной артерии»
Евгения Богаевская
Врач-кардиолог
По словам кардиолога, способствуют развитию инфаркта в молодом возрасте психоэмоциональные расстройства: стресс, депрессия, тревога занимают второе место после генетических причин. Еще один серьезный фактор – курение. Если добавить к нему малоподвижный образ жизни, ожирение, употребление наркотиков, сердечный приступ может случиться и в 25-30 лет.
«Чтобы инфаркт обошел вас стороной, необходимо изменить свой образ жизни. Добавить физической активности - не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной аэробной нагрузки в неделю. Пересмотреть качество и режим питания. Исключить из рациона насыщенные жиры, которые провоцируют формирование холестериновых бляшек, убрать «пустые» углеводы, добавляющие лишний вес. Старайтесь избегать стресса и депрессивных состояний. Больше гуляйте, наполняйте свою жизнь позитивом, общайтесь с приятными людьми»
Евгения Богаевская
Врач-кардиолог