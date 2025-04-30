Врач-кардиолог назвала причины возникновения инфаркта у молодых людей

В последние десятилетия болезни сосудов и сердца стремительно прогрессируют у молодых. И если раньше инфаркт был проблемой пожилых людей, то сегодня серьезные заболевания сердца всё чаще случаются у пациентов, которым ещё нет и 40 лет. О том, как сохранить главный орган на долгие годы, рассказала сайту «Страсти» врач-кардиолог медицинского центра «УНКП-Мед» Евгения Богаевская.

Врач пояснила, что инфаркт миокарда – это острое заболевание, при котором участок сердечной ткани отмирает из-за внезапного нарушения кровоснабжения. Обычно причиной становится тромб, блокирующий коронарную артерию в зоне повреждения атеросклеротической бляшки.