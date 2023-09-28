Врач Иван Носков рассказал, что будет, если выпивать каждый вечер по бокалу вина

Выпить бокал вина за ужином любят многие, даже те, кто в принципе не так часто употребляет алкоголь. Однако, что будет, если сделать эту привычку регулярной? Портал «Страсти» обратился за ответом на этот вопрос к врачу-терапевту Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ивану Носкову.

Польза и вред вина обсуждается уже ни один десяток лет. Как отметил эксперт, оно может быть полезным, если: напиток натуральный, без добавок и не содержит сахара. Такие вина богаты полифенолами и антиоксидантами, а они благотворно влияют на организм. Однако польза несомненно зависит от количество выпитого.