Врач Иван Носков рассказал, что будет, если выпивать каждый вечер по бокалу вина
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Выпить бокал вина за ужином любят многие, даже те, кто в принципе не так часто употребляет алкоголь. Однако, что будет, если сделать эту привычку регулярной? Портал «Страсти» обратился за ответом на этот вопрос к врачу-терапевту Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ивану Носкову.
Польза и вред вина обсуждается уже ни один десяток лет. Как отметил эксперт, оно может быть полезным, если: напиток натуральный, без добавок и не содержит сахара. Такие вина богаты полифенолами и антиоксидантами, а они благотворно влияют на организм. Однако польза несомненно зависит от количество выпитого.
У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) есть рекомендации по примерному количеству употребления вина в день, которое будет положительно влиять на организм. Оно рассчитывается как 1,5 мл вина на 1 кг тела, но и эти данные не являются доказанными. Поэтому, на данный момент можно сказать, что безопасного для употребления и здоровья количества алкоголя не существует.
Иван Носков
Главный врач, врач-терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
При этом существует множество мнений и теорий о пользе вина. Говорят о продлении жизни, повышении иммунитета, очищении кожи, предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и даже онкологии, улучшении памяти, стабилизации пищеварения. Но этанол, который есть в составе, негативно влияет на организм по всем вышеперечисленным пунктам, и это доказано.
Также при ежедневном употреблении любого алкоголя может развиться зависимость, которую не легко побороть, при этом количество выпитого каждый день не играет роли. Так как приемлемая доза алкоголя для каждого человека индивидуальна, то и время формирования зависимости будет разное.
Иван Носков
Главный врач, врач-терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
В начале появится утрата контроля над выпитым. Затем в организме начнут происходить изменения в естественных биохимических процессах. После этого формируется физическая тяга к алкоголю, когда человеку постоянно нужен этанол. Хоть это и происходит не сразу, но заподозрить формирование зависимости можно. Верные признаки, если человек выпивает в конце сложного дня или ему необходим алкоголь для преодоления комплекса и тому подобные «причины». Они как бы оправдывают выпивку и со временем такое решение проблемы становится единственно приемлемым. В дальнейшем у человека меняется реакция на спиртосодержащие напитки, и они становятся смыслом жизни. При этом удовольствие от алкоголя теряется, он используется, чтобы побороть абстинентный синдром (синдром отмены).
«Поэтому не забываем, что вино - это тоже алкоголь, и при его длительном, хроническом употреблении могут возникнуть проблемы не только с физическим здоровьем», - подытожил врач Иван Носков.