Врач-инфекционист раскрыла симптомы коронавируса «Флирт»: как отличить COVID от ОРВИ

Осень – сезон повышенной заболеваемости. В это время года традиционно увеличивается частота простуд и заражений. Довольно часто к врачам обращаются с симптомами ОРВИ и гриппа, но после анализов оказывается, что у пациента коронавирус, который по-прежнему никуда не делся и продолжил мутировать.

В мае и летом 2024 года появился новый штамм FliRt («Флирт»). На данный момент количество заражений растет. Поэтому портал «Страсти» пообщался с врачом-инфекционистом, ведущим консультантом по лабораторной медицине, экспертом Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргаритой Провоторовой и выяснил, как отличить COVID от других инфекций.

Первым делом врач отметила, что COVID - одна из многих вирусных инфекций, характеризующихся поражением дыхательных путей. «На глазок» без поведения лабораторных исследований диагноз поставить нельзя.

В группу возбудителей респираторных вирусных инфекций входит около 200 различных вирусов. И объединены они в одну группу, как раз исходя из общих путей передачи возбудителя – в основном это воздушно-капельный, который реализуется при контакте, разговоре, общении с заболевшим человеком.