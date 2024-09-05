Врач-инфекционист раскрыла симптомы коронавируса «Флирт»: как отличить COVID от ОРВИ
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Осень – сезон повышенной заболеваемости. В это время года традиционно увеличивается частота простуд и заражений. Довольно часто к врачам обращаются с симптомами ОРВИ и гриппа, но после анализов оказывается, что у пациента коронавирус, который по-прежнему никуда не делся и продолжил мутировать.
В мае и летом 2024 года появился новый штамм FliRt («Флирт»). На данный момент количество заражений растет. Поэтому портал «Страсти» пообщался с врачом-инфекционистом, ведущим консультантом по лабораторной медицине, экспертом Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргаритой Провоторовой и выяснил, как отличить COVID от других инфекций.
Первым делом врач отметила, что COVID - одна из многих вирусных инфекций, характеризующихся поражением дыхательных путей. «На глазок» без поведения лабораторных исследований диагноз поставить нельзя.
В группу возбудителей респираторных вирусных инфекций входит около 200 различных вирусов. И объединены они в одну группу, как раз исходя из общих путей передачи возбудителя – в основном это воздушно-капельный, который реализуется при контакте, разговоре, общении с заболевшим человеком.
Но, конечно, коронавирус SARS-CoV-2 стоит особняком среди этого респираторного разнообразия. За 4 года коронавирус ни раз приобретал новые мутации, и появлялись новые генетические варианты этого вируса (штаммы).
Маргарита Провоторова
Врач-инфекционист, ведущий консультант по лабораторной медицине, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Первый штамм был выявлен в китайском городе Ухань, поэтому и получил название штамм «альфа» или «Уханьский». Впрочем, вирус так стремительно развивался и занимал свою эпидемиологическую нишу, что были задействованы практически все буквы греческого алфавита. Появляющиеся штаммы отличались более высокой контагиозностью, то есть способностью распространяться среди людей, уклоняться от антител. Да и клинические проявления тоже имели свои особенности, например, потеря обоняния (аносмия) была характерным симптомом ранних штаммов COVID. А в последствии этот симптом перестал превалировать среди жалоб пациентов.
Лето 2024 года можно назвать периодом царствования и основной циркуляции штамма FliRt, который можно назвать дальним родственником JN.1, но их объединяет то, что они все принадлежат к семейству Omicron. Кстати, отличает новый штамм «Флирт» скорее не симптомы, а то, что он более контагиозный, то есть отличаются более высокой заразностью и скоростью распространения.
Первые случаи заражения этим штаммом были выявлены в мае, а сейчас количество случаев заражений увеличивается.
Если говорить о симптомах, которые наиболее характерны для генетического варианта FliRt, то здесь сложно назвать симптомы, которые присущи исключительно этому штамму. В основном пациентов могут беспокоить «типичные» для респираторных инфекций лихорадка, повышение температуры и чувство озноба, повышенная утомляемость и слабость, боли в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк. Нарушения вкуса и обоняния, кстати, совсем неуникальные особенности коронавируса. Многие респираторные инфекции могут сопровождаться снижением обоняния и вкуса, и новый штамм – не исключение.
Маргарита Провоторова
Врач-инфекционист, ведущий консультант по лабораторной медицине, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора