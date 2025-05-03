Врач Гоплачев назвал тревожным признаком ночные походы в туалет

Некоторые мужчины сталкиваются с учащенным мочеиспусканием в ночное время суток. Уролог-андролог клиники «Синай» Аслан Гоплачев в разговоре с сайтом «Страсти» назвал этот симптом тревожным сигналом, который может указывать на аденому простаты.

По словам Аслана Гоплачева, ночные походы в туалет нельзя назвать нормой. Он объяснил, что у мужчин моложе 45 лет позывы мочиться во время сна могут сигнализировать об обострении простатита, а у мужчин более старшего возраста — об аденоме предстательной железы.

Доктор обратил внимание, что аденома простаты не вызывает боль, поэтому распознать ее можно только по трем главным симптомам.