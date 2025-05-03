Врач Гоплачев назвал тревожным признаком ночные походы в туалет
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Некоторые мужчины сталкиваются с учащенным мочеиспусканием в ночное время суток. Уролог-андролог клиники «Синай» Аслан Гоплачев в разговоре с сайтом «Страсти» назвал этот симптом тревожным сигналом, который может указывать на аденому простаты.
По словам Аслана Гоплачева, ночные походы в туалет нельзя назвать нормой. Он объяснил, что у мужчин моложе 45 лет позывы мочиться во время сна могут сигнализировать об обострении простатита, а у мужчин более старшего возраста — об аденоме предстательной железы.
Доктор обратил внимание, что аденома простаты не вызывает боль, поэтому распознать ее можно только по трем главным симптомам.
«Сначала мужчина просыпается один раз за ночь, чтобы сходить в туалет, потом два-три раза. Случается, что позывы мочиться происходят и каждый час. Из-за этого нарушается сон не только пациента, но и его партнерши. Утром люди просыпаются уставшими, неотдохнувшими».
Аслан Гоплачев
Уролог-андролог
Еще одним признаком аденомы предстательной железы доктор назвал ослабление струи мочи. Со временем пациент настолько привыкает к слабому мочеиспусканию, что не придают ему значения. Ощущение неполного опустошения мочевого пузыря после похода в туалет — третий ключевой признак аденомы простаты, продолжил Аслан Гоплачев.
Уролог предупредил, что при аденоме боль появляется, когда болезнь достигает максимальной точки гиперплазии ткани предстательной железы. На этой стадии пациент уже не способен опустошать мочевой пузырь, а орган распирает скопившаяся в нем жидкость.
Аслан Гоплачев объяснил, что если вовремя обратиться за помощью, то избавиться от болезни можно несколькими методами.
«На сегодняшний день золотой стандарт лечения — трансуритранная резекция предстательной железы, во время которой хирурги без разрезов через мочеиспускательный канал под видеоконтролем срезают разросшуюся ткань. Так создается пространство для нормального оттока мочи».
Аслан Гоплачев