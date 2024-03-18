Врач-гинеколог Маилян: ВПЧ может вызвать рак шейки матки

Для того, чтобы диагностировать ВПЧ недостаточно провести лишь визуальный осмотр, необходимо сдать жидкостную цитологию и ПЦР-тест для определения штамма вируса. Как рассказала специалист, есть онкогенные штаммы ВПЧ и неонкогенные. В зависимости от этого гинекологи делают прогнозы. К ВПЧ высокого онкогенного риска относят 16, 18, 39, 45, 56, 59, 68, 73, 82 типы.

Даже при отсутствии клинических симптомов, важно периодически сдавать ПЦР-тест на ВПЧ. Как объяснила специалист, вирус может долгое время находиться в организме и никак себя не проявлять. При этом вы даже можете кого-то инфицировать, как носители, но никаких клинических проявлений нет. В скрытой форме он может находиться до нескольких лет.

Основной способ передачи данной инфекции — от человека к человеку. Чем более активная половая жизнь, тем больше вероятность заражения. Существуют три пути заражения: вагинальный, оральный, анальный. Если есть на слизистой оболочке высыпания (например, в гортани), то ВПЧ может передаться даже при поцелуе. Также описаны единичные случае передачи вируса от матери к ребенку во время родов.

Гинеколог успокаивает: в большинстве случаев здоровый иммунитет способен самостоятельно справиться с вирусом. Однако любые иммунодефицитные состояния относятся к факторам риска: инфекционные и хронические заболевания, беременность, дефицитные состояния, гормональный дисбаланс, другие половые инфекции. Также заражению ВПЧ способствует стресс, раннее начало половой жизни и частая смена сексуальных партнеров.

Специалист рекомендует женщинам ежегодно сдавать жидкостную цитологию, укреплять иммунитет и восполнять дефициты микроэлементов в организме.