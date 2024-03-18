Врач-гинеколог Маилян: ВПЧ может вызвать рак шейки матки
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80% людей сексуально активных людей в течение жизни сталкиваются с вирусом папилломы человека (ВПЧ). На сегодняшний день учеными выявлено 190 штаммов заболевания — некоторые из них являются особо опасными для женского здоровья. Почему возникают папилломавирусные инфекции, какие существуют пути передачи и как можно себя обезопасить, рассказала изданию «Страсти» врач-гинеколог, специалист эстетической медицины Меланя Маилян.
«Большинство людей, которые ведут активную половую жизнь, заражены ВПЧ, — говорит гинеколог. — Папилломавирусная инфекция — это заболевание, которое характеризуется разрастанием на коже или слизистых оболочках наружных половых органов, уретры, влагалища, шейке матки, перианальной области, ротоглотке бородавок и кондилом. Болеют этим как мужчины, так и женщины. И, чаще всего, ВПЧ человек заражается с началом половой жизни и может неоднократно инфицироваться в течение жизни».
Меланя Маилян
Врач-гинеколог
Бородавки, кондиломы возникают из-за бурного роста тканей слизистых оболочек и кожи под воздействие ВПЧ. Можно сказать, что это — разновидность доброкачественной опухоли. Кондиломы являются главным клиническим признаком папилломавирусной инфекции.
«Следует отметить, что бородавки на теле легко заметны, однако больше всего гинекологов волнует шейка матки. Самостоятельно ее никто не сможет разглядеть, поэтому важно ежегодно посещать врача, особенно если в анамнезе есть такой диагноз, как эктопия. Это важно, потому что ВПЧ, а особенно его 18 и 32 типы, очень любят шейку матки. В совокупности с эктопией при прогрессирующем ВПЧ может произойти перерождение, и все это выльется в рак шейки матки»
Меланя Маилян
Врач-гинеколог
Для того, чтобы диагностировать ВПЧ недостаточно провести лишь визуальный осмотр, необходимо сдать жидкостную цитологию и ПЦР-тест для определения штамма вируса. Как рассказала специалист, есть онкогенные штаммы ВПЧ и неонкогенные. В зависимости от этого гинекологи делают прогнозы. К ВПЧ высокого онкогенного риска относят 16, 18, 39, 45, 56, 59, 68, 73, 82 типы.
Даже при отсутствии клинических симптомов, важно периодически сдавать ПЦР-тест на ВПЧ. Как объяснила специалист, вирус может долгое время находиться в организме и никак себя не проявлять. При этом вы даже можете кого-то инфицировать, как носители, но никаких клинических проявлений нет. В скрытой форме он может находиться до нескольких лет.
Основной способ передачи данной инфекции — от человека к человеку. Чем более активная половая жизнь, тем больше вероятность заражения. Существуют три пути заражения: вагинальный, оральный, анальный. Если есть на слизистой оболочке высыпания (например, в гортани), то ВПЧ может передаться даже при поцелуе. Также описаны единичные случае передачи вируса от матери к ребенку во время родов.
Гинеколог успокаивает: в большинстве случаев здоровый иммунитет способен самостоятельно справиться с вирусом. Однако любые иммунодефицитные состояния относятся к факторам риска: инфекционные и хронические заболевания, беременность, дефицитные состояния, гормональный дисбаланс, другие половые инфекции. Также заражению ВПЧ способствует стресс, раннее начало половой жизни и частая смена сексуальных партнеров.
Специалист рекомендует женщинам ежегодно сдавать жидкостную цитологию, укреплять иммунитет и восполнять дефициты микроэлементов в организме.
«Если организму не удается самому справиться с ВПЧ, то врач назначает лечение. В первую очередь — это иммуномодулирующая терапия и восполнение всех необходимых микроэлементов. Для лечения шейки матки назначают противовирусную терапию. И обязательно нужно устранить сопутствующую патологию — все, что послужило предрасполагающим фактором для заболевания папилломавирусной инфекцией»
Меланя Маилян
Врач-гинеколог