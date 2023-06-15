Врач-дерматовенеролог Савина объяснила, как можно заразиться стафилококком во время маникюра

Стафилококки обитают на коже или в носовых ходах каждого третьего человека. При этом большинство из нас являются простыми носителями без каких-либо проявлений заболевания, так как иммунитет выполняет свою функцию. Но они могут быть источником заражения для других людей. Наиболее частые стафилококковые инфекции: кожные - фурункул, карбункул, а также пневмония, в тяжелых случаях сепсис. Заражение стафилококками происходит при наличии царапин, ссадин, порезов при тесном контакте «кожа к коже» или при использовании предметов быта, например, общие полотенца, общая бритва, инструменты для маникюра.

Не каждый человек с порезом заболеет стафилококковой инфекцией. Подвержены риску заражения спортсмены, люди с кожными заболеваниями, пациенты, получающие химиотерапию или кортикостероиды, пациенты с диабетом, ВИЧ, с заболеваниями почек и печени, с нарушениями кровообращения в конечностях, после недавних операций.

Врач-дерматовенеролог, ведущий консультант по лабораторной медицине, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина в беседе с порталом «Страсти» отметила, что порезы, царапины можно получить везде: при уборке, готовке, на природе, в том числе и во время маникюра и педикюра. Любое вмешательство в структуру ногтя и кутикулы, будь то самостоятельный или салонный маникюр, всегда сопровождается рисками.