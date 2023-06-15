Врач-дерматовенеролог Савина объяснила, как можно заразиться стафилококком во время маникюра
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Стафилококки обитают на коже или в носовых ходах каждого третьего человека. При этом большинство из нас являются простыми носителями без каких-либо проявлений заболевания, так как иммунитет выполняет свою функцию. Но они могут быть источником заражения для других людей. Наиболее частые стафилококковые инфекции: кожные - фурункул, карбункул, а также пневмония, в тяжелых случаях сепсис. Заражение стафилококками происходит при наличии царапин, ссадин, порезов при тесном контакте «кожа к коже» или при использовании предметов быта, например, общие полотенца, общая бритва, инструменты для маникюра.
Не каждый человек с порезом заболеет стафилококковой инфекцией. Подвержены риску заражения спортсмены, люди с кожными заболеваниями, пациенты, получающие химиотерапию или кортикостероиды, пациенты с диабетом, ВИЧ, с заболеваниями почек и печени, с нарушениями кровообращения в конечностях, после недавних операций.
Врач-дерматовенеролог, ведущий консультант по лабораторной медицине, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина в беседе с порталом «Страсти» отметила, что порезы, царапины можно получить везде: при уборке, готовке, на природе, в том числе и во время маникюра и педикюра. Любое вмешательство в структуру ногтя и кутикулы, будь то самостоятельный или салонный маникюр, всегда сопровождается рисками.
В салоне вероятность повреждения кутикулы тоже есть, и не только при классическом обрезном маникюре, но при агрессивной обработке кутикулы. Инфицирование грибами бактериями может произойти при нарушении санитарно-гигиенических норм в салоне, при несоответствующей обработке инструментов, поверхностей.
Марина Савкина
Врач-дерматовенеролог, ведущий консультант по лабораторной медицине, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
В домашних условиях используются личные принадлежности, но их тоже нужно дезинфицировать. Стоит помнить, что короткая кутикула придает только эстетический вид, это не обязательный показатель здоровья ногтей. «Не нужно стремиться всяческими путями избавиться от нее. Да, соглашусь, что короткая кутикула — это красиво. Но прежде нужно подержать руки в ванночке и смягчить кутикулу, и аккуратно отодвинуть», - подчеркнула эксперт.
При посещении общественных мест вероятность заражения грибами и бактериями через поврежденную кожу возрастает. Поэтому рекомендуется заклеить места царапин лейкопластырем.
Не каждый с царапиной заразится стафилококками. И все-таки риск заражения выше среди учащихся детских учреждений дошкольных и школьных, в стационарах, спортсменов, военнослужащих, а не среди клиентов салона красоты.
Марина Савкина
Врач-дерматовенеролог, ведущий консультант по лабораторной медицине, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Есть еще одна проблема маникюра, больше все-таки самостоятельного, - неправильное подрезание ногтя. Это может привести к травмированию кожи вокруг пальца и воспалению.
Чтобы защитить себя от заражения стафилококковой инфекцией, стоит соблюдать ряд мер профилактики:
- Гигиена рук и тела. Регулярно мыть руки, после тренировок принимать душ.
- Если имеются порезы, ссадины, царапины, обрабатывать антисептическими средствами и заклеивать в общественных местах до заживления.
- Обувь, полотенца должны быть индивидуальными.
- Если видите признаки инфекции, покраснение кожи, болезненность, гнойное отделяемое, обратитесь за помощью. Определить какая именно бактерия вызвала, без лабораторных тестов не определить.
- В настоящее время есть штаммы стафилококков, на которые стандартные антибиотики не действуют, поэтом при подозрении на стафилококковую инфекцию обратитесь к врачу.
Стафилококки сохраняются на поверхностях в течение нескольких часов, дней или даже недель, поэтому при посещении салона важно обращать внимание не только на обработку инструментов, но и поверхностей. Даже рессепшн со стойкой, где производится расчет за услугу, может быть местом обитания стафилококка. В этом плане риск инфицирования выше в салоне, чем дома. Но, с другой стороны, при самостоятельном маникюре существует вероятность получения пореза. Поэтому выбирайте сами, взвесив все возможные риски, какой вариант маникюра для вас предпочтительнее.