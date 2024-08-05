Врач Абдулова: уровень железа нельзя оценивать по одному гемоглобину
© Freepik
Анализы крови помогают человеку оценить состояние его организма и выявить дефицит или избыток тех или иных веществ. Один из важных показателей гемоглобин — сложный железосодержащий белок, который находится внутри эритроцитов и выполняет жизненно важную функцию. Он доставляет кислород от легких к тканям и уносит обратно в легкие углекислый газ. Поэтому крайне важно, чтобы его уровень был в норме, но так бывает не всегда. Врач превентивной медицины клиники К+31 Лилия Абдулова рассказала порталу «Страсти», на что стоит обратить внимание при повышенном или пониженном гемоглобине.
Гемоглобин как отдельный показатель оценивать нельзя, поэтому врачи всегда смотрят на общий анализ крови, на все показатели в совокупности, говорит Лилия Абдулова. Бывает, что организм компенсаторно повышает гемоглобин, чтобы получить необходимый для него кислород.
«В этом случае происходит сгущение крови на фоне неадекватно малого потребления жидкости. Также влияет и прием некоторых препаратов, например, тестостерона. Мужчины часто принимают такие добавки, а они, в свою очередь, могут повышать гемоглобин», — объясняет врач.
Порой возникает и другая ситуация, когда гемоглобин в анализах ниже нормы. Тогда у человека сразу подозревают анемию — дефицит железа. Вопреки распространенным заблуждениям, по одному показателю нельзя оценивать железообмен. В этом процессе участвует еще другой важный элемент — ферритин, который является «депо железа».
«Поэтому, если мы в целом оцениваем железообмен, сделать только по ферритину или, не дай бог, по гемоглобину, — говорит Лилия Абдулова. — Почему не дай бог? Потому что при дефиците железа гемоглобин — это такая последняя бастилия, которая падает. Сначала исчерпается депо, запасник, а потом уже пойдёт в ход, распадаться то, что очень функционально».
При этом гемоглобин позволяет судить о насыщении организма витаминами группы B и железа, а главное — о достаточности белка. Этот элемент соберется, как минимум, при этих трех адекватных условиях. Поэтому оценивать отдельно гемоглобин, если он снижен, как нехватку железа, не представляется возможным.
В целом для оценки железообмена нужны показатели ОЖСС (железосвязывающая способность сыворотки), трансферрина, насыщения трансферрина железом.