Врач Абдулова: уровень железа нельзя оценивать по одному гемоглобину

Анализы крови помогают человеку оценить состояние его организма и выявить дефицит или избыток тех или иных веществ. Один из важных показателей гемоглобин — сложный железосодержащий белок, который находится внутри эритроцитов и выполняет жизненно важную функцию. Он доставляет кислород от легких к тканям и уносит обратно в легкие углекислый газ. Поэтому крайне важно, чтобы его уровень был в норме, но так бывает не всегда. Врач превентивной медицины клиники К+31 Лилия Абдулова рассказала порталу «Страсти», на что стоит обратить внимание при повышенном или пониженном гемоглобине.

Гемоглобин как отдельный показатель оценивать нельзя, поэтому врачи всегда смотрят на общий анализ крови, на все показатели в совокупности, говорит Лилия Абдулова. Бывает, что организм компенсаторно повышает гемоглобин, чтобы получить необходимый для него кислород.