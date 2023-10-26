«Вполне возможно играть на гитаре с протезом»: музыкант рассказал о жизни после потери пальцев
Гитарист с протезом руки рассказал, как научился играть без пальцев.
© Пресс-служба
Российский музыкант Максим Емец потерял пальцы в результате неудачного химического опыта еще в 17 лет. Врачи ничем не смогли ему помочь, так как рана оказалась рваной. Однако он не опустил руки и даже продолжил заниматься любимым делом – играть на гитаре.
В интервью порталу «Страсти» Максим признался, что воспринял свою инвалидность вполне спокойно. Конечно, первое время у него был шок, так как он боялся, что больше никогда не сможет взять в руки инструмент. Но позже выяснилось, что его ситуация не является приговором. Музыкант стал практиковаться и уже вскоре начал пробоваться в различные коллективы.
«Была ситуация, когда я пришел на прослушивание в одну группу и только через полчаса игры ребята заметили, что у меня пальцев не хватает. Все потому, что я никак этого не прятал и никогда не подчеркивал, не афишировал. Поэтому, когда ты сам это воспринимаешь спокойно, тогда в большинстве случаев этого никто не заметит и не будет воспринимать это как причину для особенного отношения к тебе», - поделился Максим.
Из-за того, что травма у мужчины была не сильно серьезная, он вполне легко управлялся и без протеза. Он признавался – рука куклы ему была неинтересна, поэтому он даже не думал о том, чтобы ее приобретать. Но все изменилось, когда он познакомился с бионикой. Он обратился в компанию «Моторика» и предложил им сделать что-то эксклюзивное для него, что помогло бы ему играть на гитаре. Вызов был принят.
«Так мы сделали мне первый прототип протеза пальца. По сути, часть его была распечатана на 3D-принтере, часть — с проволочками, и это был реально классный прототип, потому что он абсолютно нормально работал, хоть и был сделан буквально на коленках», - рассказал Емец.
© Максим Емец
Затем Максиму сделали специальные напальчники, которые позволили ему зажимать аккорды. Это своего рода специальная насадка и играть с ней довольно просто.
«Первоначально я прямо совсем что-то простое играл и даже боялся попробовать исполнять сложное. А недавно, буквально пару недель назад, я взял свои обычные минусовки, с которыми играю своими пальцами, а не с протезом, и просто под них стал играть. Выяснилось, что в принципе я все могу. То есть, у меня в голове все это есть, все эти знания, куда тебе нужно руку поставить, - поделился гитарист. — В общем-то, и одним своим пальцем играю так же. Другое дело, что нужно просто немного привыкнуть к особенностям, потому что ты не чувствуешь, куда ставишь свои пальцы, и не можешь ориентироваться чисто по физическим ощущениям».
Сейчас напальчники для игры на гитаре – это не массовый продукт, так как на него нет спроса. Но Максим планирует освещать эту тему, чтобы больше людей знали о такой возможности протеза.
«Мне бы хотелось показать людям, что вполне возможно играть с протезом. По сути, это дополнительная опция - распечатать специальные напальчники. Я думаю, что это удобная вещь для освоения чего-либо», - признался Максим Емец.
Полное интервью с Максимом и другими героями с протезами читайте на сайте «Страсти».