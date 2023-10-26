«Вполне возможно играть на гитаре с протезом»: музыкант рассказал о жизни после потери пальцев

Российский музыкант Максим Емец потерял пальцы в результате неудачного химического опыта еще в 17 лет. Врачи ничем не смогли ему помочь, так как рана оказалась рваной. Однако он не опустил руки и даже продолжил заниматься любимым делом – играть на гитаре.

В интервью порталу «Страсти» Максим признался, что воспринял свою инвалидность вполне спокойно. Конечно, первое время у него был шок, так как он боялся, что больше никогда не сможет взять в руки инструмент. Но позже выяснилось, что его ситуация не является приговором. Музыкант стал практиковаться и уже вскоре начал пробоваться в различные коллективы.

«Была ситуация, когда я пришел на прослушивание в одну группу и только через полчаса игры ребята заметили, что у меня пальцев не хватает. Все потому, что я никак этого не прятал и никогда не подчеркивал, не афишировал. Поэтому, когда ты сам это воспринимаешь спокойно, тогда в большинстве случаев этого никто не заметит и не будет воспринимать это как причину для особенного отношения к тебе», - поделился Максим.

Из-за того, что травма у мужчины была не сильно серьезная, он вполне легко управлялся и без протеза. Он признавался – рука куклы ему была неинтересна, поэтому он даже не думал о том, чтобы ее приобретать. Но все изменилось, когда он познакомился с бионикой. Он обратился в компанию «Моторика» и предложил им сделать что-то эксклюзивное для него, что помогло бы ему играть на гитаре. Вызов был принят.

«Так мы сделали мне первый прототип протеза пальца. По сути, часть его была распечатана на 3D-принтере, часть — с проволочками, и это был реально классный прототип, потому что он абсолютно нормально работал, хоть и был сделан буквально на коленках», - рассказал Емец.