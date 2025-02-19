Вплоть до пожизненного: адвокат раскрыл, какое наказание может грозить Леве «Би-2»* за финансирование ВСУ

Адвокат Сергей Жорин раскрыл, какое наказание может грозить участнику «Би-2» Егору Бортнику* (признан в РФ иностранным агентом), выступающему под псевдонимом Лева, за поддержку ВСУ. Его слова приводит сайт «Страсти».

В ходе общения с пранкерами Вованом и Лексусом уехавший из РФ музыкант раскрыл, что ежемесячно направляет на помощь Украине пять тысяч евро через фонд, суммарно он перевел свыше 100 тысяч евро. Подобные действия со стороны солиста «Би-2» послужили поводом для обращения общественников из «Зова Народа» в Генпрокуратуру и СК РФ с требованием проверить его на финансирование терроризма.

«В соответствии с российским законодательством, финансирование терроризма является уголовно наказуемым деянием. Согласно части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), предоставление или сбор средств с осознанием того, что они предназначены для финансирования террористической деятельности, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или пожизненным лишением свободы», — заявил Жорин.

Эксперт также уточнил, что пособничество в финансировании терроризма, то есть содействие путем предоставления информации, средств или устранения препятствий, наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

Ранее Юлия Чичерина жестко ответила на оскорбления солиста «Би-2».

*признан в РФ иностранным агентом