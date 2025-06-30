«Впереди нее идут деньги»: какую сумму покровитель Марго заплатил за коллаборацию с Киркоровым

Певица Марго Овсянникова — частая гостья светских мероприятий. Она дружит с Филиппом Киркоровым, сотрудничает с Тимати и имеет миллион подписчиков в соцсети. В беседе с сайтом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Марго стала известна благодаря влиятельному покровителю. По словам продюсера, поклонник Овсянниковой заплатил более 10 млн за коллаборацию с Филиппом, повлиявшую на медийность певицы.

«Да, у нее есть богатый покровитель, который платит деньги за вход в шоу-бизнес, славу, популярность. В свое время она заплатила за коллаборацию с Киркоровым, как мне сказали коллеги, больше 10 млн. И на ее популярность, безусловно, повлияла дружба с Филиппом. Марго стали везде приглашать, цитировать», — рассказал продюсер.

По мнению Дворцова, Марго не сможет надолго задержаться в шоу-бизнесе, даже несмотря на покровителя. Сергей назвал певицу «вспышкой» с маленьким творческим потенциалом. Пока ее успех — только коммерция.

«К ней неоднозначное отношение в шоу-бизнесе. У нас все друг друга жрут — акула на акуле. Каждый пытается тянуть одеяло на себя. Марго — вспышка, которая скоро угаснет, в ней есть потенциал, но маленький. Пока впереди нее идут только деньги», — резюмировал Сергей.