«Впереди еще много работы»: врач-реабилитолог назвала ключевые проблемы в детском протезировании
Реабилитолог Алина Кузякина озвучила главные проблемы детского протезирования.
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Детское протезирование активно развивается в России, однако впереди еще много работы. Такое мнение в интервью сайту «Страсти» выразила врач-реабилитолог Алина Кузякина. Она назвала два ключевых момента, которые требуют особого внимания.
Специалисты компании «Моторика» активно развивают тему детского протезирования в России. По словам Кузякиной, которая принимает в этом активное участие, также важно, чтобы государство оказывало этой системе поддержку.
Что касается ключевых проблем, то врач-реабилитолог выделила две. По ее мнению, они в данный момент заслуживают особого внимания.
Как одну из ключевых проблем я бы обозначила отсутствие этапной междисциплинарной помощи таким пациентам, а также позднее протезирование. Да, у нас очень много детей с врожденными особенностями, которые приходят не в 2,5 года, а в 10-15-20, а-то и в 30 лет.
Алина Кузякина
специалист по реабилитации компании «Моторика»