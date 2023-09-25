ЭКСКЛЮЗИВЫ
13:59, 25 сентября 2023
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«Впереди еще много работы»: врач-реабилитолог назвала ключевые проблемы в детском протезировании

Реабилитолог Алина Кузякина озвучила главные проблемы детского протезирования.

«Впереди еще много работы»: врач-реабилитолог назвала ключевые проблемы в детском протезировании

© freepik

Детское протезирование активно развивается в России, однако впереди еще много работы. Такое мнение в интервью сайту «Страсти» выразила врач-реабилитолог Алина Кузякина. Она назвала два ключевых момента, которые требуют особого внимания.

Специалисты компании «Моторика» активно развивают тему детского протезирования в России. По словам Кузякиной, которая принимает в этом активное участие, также важно, чтобы государство оказывало этой системе поддержку.

Что касается ключевых проблем, то врач-реабилитолог выделила две. По ее мнению, они в данный момент заслуживают особого внимания.

Как одну из ключевых проблем я бы обозначила отсутствие этапной междисциплинарной помощи таким пациентам, а также позднее протезирование. Да, у нас очень много детей с врожденными особенностями, которые приходят не в 2,5 года, а в 10-15-20, а-то и в 30 лет.

Алина Кузякина

специалист по реабилитации компании «Моторика»

Полное интервью врача о протезировании в России читайте в этой статье.

Источник фото:freepik.com
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