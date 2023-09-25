«Впереди еще много работы»: врач-реабилитолог назвала ключевые проблемы в детском протезировании

Детское протезирование активно развивается в России, однако впереди еще много работы. Такое мнение в интервью сайту «Страсти» выразила врач-реабилитолог Алина Кузякина. Она назвала два ключевых момента, которые требуют особого внимания.

Специалисты компании «Моторика» активно развивают тему детского протезирования в России. По словам Кузякиной, которая принимает в этом активное участие, также важно, чтобы государство оказывало этой системе поддержку.

Что касается ключевых проблем, то врач-реабилитолог выделила две. По ее мнению, они в данный момент заслуживают особого внимания.