Вовремя не среагировали — помогли мошенникам: юрист раскрыла, что ждет российских блогеров после череды взломов
Ксения Бородина, Оксана Самойлова, Ольга Бузова — подверглись хакерским атакам. У инфлюенсеров украли их аккаунты в соцсетях, после чего на страницах звезда начали проводить мошеннические конкурсы и публиковать недостоверную информацию. Однако не все в сложившейся ситуации бросились жалеть блогеров. Так, например, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина намекнула, что последние могли действовать в связке с аферистами, на что указывают некоторые обстоятельства. Сайт «Страсти» решил узнать, чем чревата для селебрити вся эта история с похищением данных, и обратился за комментарием к юристу Виктории Шабановой. Также руководитель юридической компании рассказала, могут ли подписчики знаменитостей вернуть деньги, украденные на скам-проектах.
Екатерина Мизулина по этой ситуации заявила, что взломать страницы в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) крайне трудно. Также глава Лиги указала на то, что блогеры по какой-то причине не бросились с заявлениями в правоохранительные органы, а просто начали жаловаться на мошенников в других соцсетях. В это время, к слову, страдали не только лидеры мнений, но и их аудитория, которую разводили на деньги с аккаунтов кумиров.
Был ли умысел?
По словам Шабановой, во всем этом необходимо понять, насколько был осведомлен блогер и был ли умысел у него самого. Если органы установят предварительный сговор с организаторами мошеннической схемы, то такие действия можно квалифицировать по ст. 159 УК РФ (Мошенничество), и в таком случае можно лишиться свободы на 5 лет. Если блогеры знали о том, что их имя используется и при этом бездействовали, то наказания за мошенничество они не получат. Однако такие действия можно расценивать как пособничество. Задачей правоохранительных органов будет доказать, был ли умысел у блогера и есть ли причинно-следственная связь между его бездействием и последствиями, которые наступили. Потерпевшее лицо может потребовать полного возмещения убытков как и с лиц, которые все это проворачивали, так и с самой звезды.
Блогерам в этом случае необходимо быть очень аккуратными и не ввязываться в сомнительные схемы, даже если оплаты за них велики, так как можно поплатиться своей свободой. Если же что-то подобное все же произошло, необходимо самостоятельно принять всевозможные меры для устранения таких последствий. Пострадавшие люди могут потребовать не только компенсацию убытков, но и компенсацию морального вреда и денежных средств, затраченных на юриста или адвоката.
Виктория Шабанова
Юрист, руководитель юридической компании «Шабанова и партнеры»
Вовремя не среагировали — помогли мошенникам?
Помимо лишения свободы, блогеры могут заплатить крупные штрафы за такие действия. Некоторые из них, по словам Шабановой, могут расценить как отмывание денежных средств по ст 174.1 УКРФ (Легализация и отмывание денежных средств). Это будет в том случае, если блогер, например, получит процент от сумм, которые люди вложили в скам-проект, и эти деньги пройдут через его счета или будут оформлены как оплата за «рекламу».
Если блогеру кто-то напишет и будет сигнализировать о том, что с его страницы происходят сомнительные действия, а блогер будет игнорировать долгое время такие сообщения и ничего не предпринимать, то это тоже повлечет за собой определенные последствия, ведь в этом случае блогера привлекут к солидарной ответственности с мошенниками. Помимо основных нарушений, тут нарушается и закон «О рекламе», ведь реклама не должна быть недостоверной. Но и, помимо всего прочего, пострадает в таком случае и репутация блогера.
