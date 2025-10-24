Ксения Бородина, Оксана Самойлова, Ольга Бузова — подверглись хакерским атакам. У инфлюенсеров украли их аккаунты в соцсетях, после чего на страницах звезда начали проводить мошеннические конкурсы и публиковать недостоверную информацию. Однако не все в сложившейся ситуации бросились жалеть блогеров. Так, например, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина намекнула, что последние могли действовать в связке с аферистами, на что указывают некоторые обстоятельства. Сайт «Страсти» решил узнать, чем чревата для селебрити вся эта история с похищением данных, и обратился за комментарием к юристу Виктории Шабановой. Также руководитель юридической компании рассказала, могут ли подписчики знаменитостей вернуть деньги, украденные на скам-проектах.

Екатерина Мизулина по этой ситуации заявила, что взломать страницы в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) крайне трудно. Также глава Лиги указала на то, что блогеры по какой-то причине не бросились с заявлениями в правоохранительные органы, а просто начали жаловаться на мошенников в других соцсетях. В это время, к слову, страдали не только лидеры мнений, но и их аудитория, которую разводили на деньги с аккаунтов кумиров.

Был ли умысел?

По словам Шабановой, во всем этом необходимо понять, насколько был осведомлен блогер и был ли умысел у него самого. Если органы установят предварительный сговор с организаторами мошеннической схемы, то такие действия можно квалифицировать по ст. 159 УК РФ (Мошенничество), и в таком случае можно лишиться свободы на 5 лет. Если блогеры знали о том, что их имя используется и при этом бездействовали, то наказания за мошенничество они не получат. Однако такие действия можно расценивать как пособничество. Задачей правоохранительных органов будет доказать, был ли умысел у блогера и есть ли причинно-следственная связь между его бездействием и последствиями, которые наступили. Потерпевшее лицо может потребовать полного возмещения убытков как и с лиц, которые все это проворачивали, так и с самой звезды.