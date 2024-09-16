«Волшебные» продукты: возможно ли с помощью еды бросить пить

Алкоголизм – огромная проблема, с которой сталкивается большое количество людей. Даже осознавая наличие зависимости, немногие могут бросить пить, так как это бывает крайне непросто. Существует мнение, что справиться с тягой к спиртному помогают определенные продукты. Так ли это – узнал портал «Страсти».

Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что ученые до сих пор не нашли «волшебных» продуктов от алкогольной зависимости. Нет растения или блюда, которое бы снижало тягу к спиртному. Это объясняется тем, что зависимость формируется в мозге в результате сложных процессов, которые влияют на дофаминовую систему, отвечающую за чувство удовлетворенности и удовольствие.