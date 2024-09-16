«Волшебные» продукты: возможно ли с помощью еды бросить пить
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Алкоголизм – огромная проблема, с которой сталкивается большое количество людей. Даже осознавая наличие зависимости, немногие могут бросить пить, так как это бывает крайне непросто. Существует мнение, что справиться с тягой к спиртному помогают определенные продукты. Так ли это – узнал портал «Страсти».
Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что ученые до сих пор не нашли «волшебных» продуктов от алкогольной зависимости. Нет растения или блюда, которое бы снижало тягу к спиртному. Это объясняется тем, что зависимость формируется в мозге в результате сложных процессов, которые влияют на дофаминовую систему, отвечающую за чувство удовлетворенности и удовольствие.
Алкоголь стимулирует высвобождение дофамина, создавая искусственное чувство удовлетворения. Со временем организм начинает воспринимать спиртное как основной источник этого чувства. Поэтому попытки использовать еду для борьбы с зависимостью оказываются неэффективными.
Екатерина Кашух
Врач—эксперт Лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог
Есть мнение, что некоторые продукты могут уменьшить тягу к спиртным напиткам. Например, считается, что жирные и белковые блюда, а также продукты, содержащие большое количество клетчатки, уменьшают желание выпить за счет того, что стабилизируют уровень сахара в крови, тем самым снижая раздражительность и усталость. Однако то не так: тяга к алкоголю в первую очередь психологическая, и связана не с голодом, а с попыткой снять внутреннее напряжение.
На алкогольную зависимость продукты повлиять не могут. Чтобы убрать неконтролируемую тягу к спиртному, нужно специализированное лечение. Оно направлено на восстановление нормальной работы мозга и устранение психологических факторов, которые поддерживают зависимость. Основной акцент в лечении зависимости делается на психотерапию и работу с привычками. Помимо этого, врач может назначить медикаменты, регулирующие выработку и усвоение дофамина и серотонина», — объясняет врач.
Екатерина Кашух
Врач—эксперт Лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог