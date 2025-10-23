«Вникает, чем его аудитория занимается»: Бородин объяснил, зачем SHAMAN спросил у фанатов о наркотиках*

Глава ФПБК Виталий Бородин похвалил певца SHAMAN, поинтересовавшегося у фанатов, употребляют ли они наркотики* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность). По его мнению, артист таким образом узнавал, чем занимается молодежь в России. Об этом он сообщил сайту «Страсти».

В Сети завирусилось видео, в котором SHAMAN общался с поклонниками в торговом центре. Он спросил, принимают ли они запрещенные вещества*, после чего уточнил — есть ли у них что-то с собой. Получив отрицательный ответ, исполнитель хита «Я русский» похвалил фанатов и ушел в сопровождении охраны.

Виталий Бородин, комментируя ролик, отметил, что задавать подобные вопросы для публичного человека абсолютно нормально. Он считает, что SHAMAN так продемонстрировал, что ведет за собой только здоровую молодежь.

«Его можно только похвалить. Он спросил и оценил, чем занимается у нас в России молодежь. SHAMAN — лидер общественного мнения, у него большая аудитория, и в основном это молодежь. Я так понимаю, что остановили его поклонники. Это нормально, что артист такие вопросы поднимает, я считаю. Он хотя бы вникает, чем его аудитория занимается. Вот видите, они сказали, что здоровый образ жизни ведут. Это хорошо, что у него такие поклонники. А вот, допустим, у Паши Техника — одни наркоманы*. Поэтому здесь ощутимо, что у SHAMAN все ведут здоровый образ жизни, а у Техника и Гуфа часть аудитории употребляет наркотики*. А нам сегодня нужна здоровая молодежь. Почему вот он подошел и спросил у них про наркотики*? Таким способом он показал, что за собой ведет здоровую молодежь и несет в массы традиционные ценности», — заявил Бородин.

Ранее стало известно, что Виталий Бородин подаст новый иск после отказа суда в лишении Аллы Пугачевой звания.

*Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность