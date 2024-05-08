Влияет на кишечник и нарушает углеводный обмен: какой вред может нанести организму молоко

Молоко — один из самых древних и распространенных продуктов питания, который вызывает живой интерес ученых и экспертов в связи с его влиянием на здоровье человека. Про пользу и вред употребления этого продукта сайту «Страсти» рассказала нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе, Жанна Тиханычева.

Какое молоко и почему может нанести вред организму:

У человека в младенчестве есть фермент лактаза. Когда в рационе ребенка появляются другие продукты, то необходимость в большом количестве этого фермента отпадает и его активность снижается. Непереносимость лактозы (как врожденная, так и приобретенная) негативно влияет на работу кишечника.

Казеин является ценным для питания молочным белком, но у большого количества людей к нему имеется повышенная пищевая чувствительность, для них он является аллергенным. Также в молоке содержатся сывороточные протеины, на которых может быть скрытая пищевая непереносимость, что может проявляться в виде простуд, слизи в носоглотке, акне и других симптомах.

Молоко может формировать нечувствительность к инсулину и приводить к нарушению углеводного обмена.

BCAA аминокислоты, особенно лейцин, влияют на рост клеток, приводя к набору веса и онкологии.

Молоко подвергают пастеризации, ферменты при нагреве разрушаются. По этой причине продукт теряет все свои полезные свойства и становится бесполезным.

Стоит отказаться от молока, если есть:

Первичная или вторичная непереносимость лактозы;

Пищевая непереносимость или аллергия на молочные продукты;

Нарушение углеводного обмена, атеросклероз, ожирение;

Акне.

Действительно ли миндальное и кокосовое молоко полезнее коровьего

Каждый вид молока (коровье, козье, овечье и пр.) обладает уникальным составом и несет определенную пользу. С позиции полноценности аминокислотного состава молочному белку нет равных, он богат витаминами А, Д, Е, К, группы В, кальцием, фосфором, калием, натрием, магнием, а также ферментами. Также он способствует росту и развитию тканей.

Если по какой-либо причине человек решил отказаться от коровьего молока в пользу орехового, кокосового, миндального, кешью, кедрового и др., то рекомендуется готовить его дома из активированных орехов и воды, либо выбирать покупное молоко с минимальным составом.