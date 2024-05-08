Влияет на кишечник и нарушает углеводный обмен: какой вред может нанести организму молоко
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Молоко — один из самых древних и распространенных продуктов питания, который вызывает живой интерес ученых и экспертов в связи с его влиянием на здоровье человека. Про пользу и вред употребления этого продукта сайту «Страсти» рассказала нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе, Жанна Тиханычева.
Какое молоко и почему может нанести вред организму:
- У человека в младенчестве есть фермент лактаза. Когда в рационе ребенка появляются другие продукты, то необходимость в большом количестве этого фермента отпадает и его активность снижается. Непереносимость лактозы (как врожденная, так и приобретенная) негативно влияет на работу кишечника.
- Казеин является ценным для питания молочным белком, но у большого количества людей к нему имеется повышенная пищевая чувствительность, для них он является аллергенным. Также в молоке содержатся сывороточные протеины, на которых может быть скрытая пищевая непереносимость, что может проявляться в виде простуд, слизи в носоглотке, акне и других симптомах.
- Молоко может формировать нечувствительность к инсулину и приводить к нарушению углеводного обмена.
- BCAA аминокислоты, особенно лейцин, влияют на рост клеток, приводя к набору веса и онкологии.
- Молоко подвергают пастеризации, ферменты при нагреве разрушаются. По этой причине продукт теряет все свои полезные свойства и становится бесполезным.
Стоит отказаться от молока, если есть:
- Первичная или вторичная непереносимость лактозы;
- Пищевая непереносимость или аллергия на молочные продукты;
- Нарушение углеводного обмена, атеросклероз, ожирение;
- Акне.
Действительно ли миндальное и кокосовое молоко полезнее коровьего
Каждый вид молока (коровье, козье, овечье и пр.) обладает уникальным составом и несет определенную пользу. С позиции полноценности аминокислотного состава молочному белку нет равных, он богат витаминами А, Д, Е, К, группы В, кальцием, фосфором, калием, натрием, магнием, а также ферментами. Также он способствует росту и развитию тканей.
Если по какой-либо причине человек решил отказаться от коровьего молока в пользу орехового, кокосового, миндального, кешью, кедрового и др., то рекомендуется готовить его дома из активированных орехов и воды, либо выбирать покупное молоко с минимальным составом.
Миндальное молоко не заменит по составу коровье, но его можно добавлять в каши, супы-пюре, овощное пюре, утреннюю чашечку кофе или матчи для желаемого цвета, придавая более богатый вкус и аромат.
Хорошая переносимость молочных продуктов и доступ к цельному молоку, которое не подвергалось термической обработке - лучший вариант для употребления. Ведь такое молоко богато белком, ферментами, витаминами и минералами.
Следует обратить внимание на условия содержания коров и убедиться, что они не получают антибиотикотерапию, гормоны роста для стимуляции продуктивности, их кормят травой или сеном, а не кормами с искусственными добавками.
«Если же говорить про магазинное молоко, то из-за пастеризации оно теряет большинство полезных веществ, и здесь выбор остается за потребителем – приобретать такой продукт или нет».
Жанна Тиханычева
специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе