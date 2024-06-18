Влияет ли давление в утробе матери на внешность ребёнка: отвечает гинеколог
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В мае в журнале Nature Cell Biology появилось исследование международной группы ученых. Они выяснили, что давление в утробе матери может повлиять на внешность ребенка. Врач-гинеколог клиники Remedi Нина Антипова рассказала сайту «Страсти», стоит ли волноваться будущим мамам.
Гинеколог успокоила россиянок: бояться не нужно. Исследование проводилось не на беременных женщинах, а на выращенных в лаборатории моделях из стволовых клеток.
Кроме того, неизвестно, о каком именно давлении идет речь.
«В целом, эмбрион и впоследствии плод очень хорошо защищены в утробе матери. В первом триместре вы можете спать на животе, не опасаясь, что это как-то повлияет на малыша. Известны случаи, когда беременные женщины падали на живот, и с малышом ничего не происходило. Это, конечно, не значит, что так нужно делать. Но, как правило, даже резкий прыжок в мамины объятия или случайный пинок в живот от старшего ребенка не приводят ни к каким негативным последствиям», — говорит Нина Антипова.
Однако врач призывает будущих мам избегать травматичных видов спорта, особенно тех, что связаны с риском падений. Но не из-за изменений во внешности ребенка: травма или шок могут негативно сказаться на течении беременности.
По словам гинеколога, плод очень хорошо защищен во время беременности, и эволюция не предусматривала, что женщина будет неподвижно лежать с момента зачатия до самих родов.