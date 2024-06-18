Влияет ли давление в утробе матери на внешность ребёнка: отвечает гинеколог

В мае в журнале Nature Cell Biology появилось исследование международной группы ученых. Они выяснили, что давление в утробе матери может повлиять на внешность ребенка. Врач-гинеколог клиники Remedi Нина Антипова рассказала сайту «Страсти», стоит ли волноваться будущим мамам.

Гинеколог успокоила россиянок: бояться не нужно. Исследование проводилось не на беременных женщинах, а на выращенных в лаборатории моделях из стволовых клеток.

Кроме того, неизвестно, о каком именно давлении идет речь.