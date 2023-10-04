Влияет ли блефаропластика на зрение: мнение пластического хирурга Фетисовой

До 90% информации об окружающей среде мы получаем с помощью зрения. Но что несет для него самая популярная на сегодня операция – блефаропластика? Нет ли какой-то опасности и риска для зрительных анализаторов? На эти вопросы порталу «Страсти» ответила пластический хирург Дарья Фетисова.

«Если вы собираетесь на коррекцию век, то обязательно сопоставьте свои желания и возможные риски. Блефаропластика может быть верхней и нижней, в зависимости от того, дефекты каких век вы собираетесь исправлять. Кстати, можно избавиться от возрастных и анатомических изменений. Например, подправить нависающие над глазами веки у зрелого мужчины. Или убрать азиатские веки у девушки, которая мечтает о европейской внешности», - отмечает эксперт.

По ее словам, блефаропластика – это хирургическая операция, медицинское вмешательство, которое должно обязательно учитывать состояние организма человека. А значит перед манипуляцией придется пройти серьезное обследование. Это снижает риск для зрения. К тому же, зная о некоторых хронических заболеваниях пациента, хирург сможет подобрать необходимые методы. Так при сахарном диабете пластика не рекомендуется, однако при компенсированном сахарном диабете она допускается.

«Вы должны очень внимательно выбирать хирурга, не скрывая от него никакую информацию о предыдущих операциях и здоровье в целом. Не стремитесь также утаить некоторые результаты обследования, которые вы должны пройти в той клинике, где собираетесь оперироваться. Если перед днем Х вы заболели простудой или внезапно обострилась старая инфекция, то операцию придется отложить», - подчеркивает Фетисова.

Почему так важно выбрать грамотного специалиста? Есть риск, что неопытный пластический хирург в ходе проведения верхней блефаропластики повредит слезную железу. Также важна архитектура верхнего века, чтобы после манипуляций глаз закрывался. Иначе появится синдром сухого глаза, что обязательно скажется и на зрении.

Бывает, что нижняя блефаропластика выполняется с выворотом нижнего века, хотя должна служить совершенно иному – укреплению его позиций. Такая роковая ошибка пластического хирурга может привести к проблемам со зрением.

Ну, а задача пластического хирурга, во-первых, не навредить, сохранив или улучшив анатомию век. А, во-вторых, к каждому случаю подходить индивидуально, учитывая возраст человека, особенности строения зоны глаз, состояние здоровья и наличия хронических заболеваний.