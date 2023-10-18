Владелец тату-студии Ермак: какие татуировки нельзя бить по закону
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Татуировки в современном обществе стали обыденностью. Однако, далеко не все изображения на теле являются безобидными. Особенно с точки зрения закона. Портал «Страсти» поговорил с художником, основателем тату-студии «Ermaktattoo» Владимиром Ермаком о том, за какие «неправильные рисунки» можно угодить в тюрьму.
По словам специалиста, после введения в уголовные и административные кодексы РФ законов о пропаганде чего-либо, первыми от татуировок могут пострадать те, кто уже находятся под пристальным вниманием правоохранительных органов.
Не секрет, что в России участились случаи попыток привлечения граждан к ответственности за татуировки. Нередко фотографии людей с «неправильными рисунками» на теле обнаруживаются сотрудниками правопорядка в социальных сетях.
Так какие же татуировки не стоит набивать?
«К таким татуировкам относятся все знаки и символы, входящие в РФ в список экстремистских, а также символы и гербы экстремистских организаций. У всех этих организаций есть нечего общее – символика. От свастики и славянских рун до исламистских религиозных фраз лучше не бить на себе. Ну и, конечно же, всё, относящееся к фашисткой идеологии», - поясняет Ермак.
Вот несколько свежих законов, которые позволяют привлечь человека за вышеупомянутые символики:
«Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне», «О противодействии экстремистской деятельности», «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».
Кроме того, как отмечает Ермак, лучше воздержаться от изображения любых наркотических веществ, процесса употребления и восхваления темы наркомании. Также стоит помнить об оскорблении чувств верующих, памятных событиях, символах власти. «Карикатуры с насмешками могут доставить хлопот», - отмечает владелец тату-студии.
Кстати, личная ответственность в этом плане в некоторых слоях общества имеется уже давно. В том же преступном сообществе, к примеру, в лихие 90-е за некоторые тату был «спрос». И пусть сегодня наказание за «неправильные рисунки» на теле более гуманные, нежели несколько десятков лет назад, все же ответственность за них никто не отменял.
Владимир Ермак
Художник, основатель тату-студии «Ermaktattoo»