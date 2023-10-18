Владелец тату-студии Ермак: какие татуировки нельзя бить по закону

Татуировки в современном обществе стали обыденностью. Однако, далеко не все изображения на теле являются безобидными. Особенно с точки зрения закона. Портал «Страсти» поговорил с художником, основателем тату-студии «Ermaktattoo» Владимиром Ермаком о том, за какие «неправильные рисунки» можно угодить в тюрьму.

По словам специалиста, после введения в уголовные и административные кодексы РФ законов о пропаганде чего-либо, первыми от татуировок могут пострадать те, кто уже находятся под пристальным вниманием правоохранительных органов.

Не секрет, что в России участились случаи попыток привлечения граждан к ответственности за татуировки. Нередко фотографии людей с «неправильными рисунками» на теле обнаруживаются сотрудниками правопорядка в социальных сетях.

Так какие же татуировки не стоит набивать?

«К таким татуировкам относятся все знаки и символы, входящие в РФ в список экстремистских, а также символы и гербы экстремистских организаций. У всех этих организаций есть нечего общее – символика. От свастики и славянских рун до исламистских религиозных фраз лучше не бить на себе. Ну и, конечно же, всё, относящееся к фашисткой идеологии», - поясняет Ермак.

Вот несколько свежих законов, которые позволяют привлечь человека за вышеупомянутые символики:

«Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне», «О противодействии экстремистской деятельности», «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».

Кроме того, как отмечает Ермак, лучше воздержаться от изображения любых наркотических веществ, процесса употребления и восхваления темы наркомании. Также стоит помнить об оскорблении чувств верующих, памятных событиях, символах власти. «Карикатуры с насмешками могут доставить хлопот», - отмечает владелец тату-студии.