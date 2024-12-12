Витамины натуральные и синтетические: врач объяснила, каким отдать предпочтение
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Сегодня на рынке представлено большое количество витаминов. Россияне покупают их, не задумываясь, что множество полезных веществ можно получить из фруктов, овощей и другой пищи. Главный врач «ИНВИТРО-Урал» Надежда Подкорытова рассказала сайту «Страсти», когда стоит отдать предпочтение синтетическим витаминам, а когда — натуральным.
Разница между натуральными и синтетическими витаминами заключается в их усвоении и взаимодействии с другими веществами.
По словам врача, организм лучше усваивает витамин E из пищи, богатой жирами, которые способствуют его абсорбции. Фрукты и овощи содержат еще и минералы, антиоксиданты, клетчатку и другие биологически активные вещества, которые способствуют лучшему усвоению. Например, витамин C и флавоноиды, содержащиеся в цитрусовых, улучшают усвоение железа.
«Главный плюс синтетических витаминов — это возможность их использования для лечения и профилактики дефицита определенных веществ в организме. Например, в условиях недостатка солнечного света некоторые могут применять витамин D в форме добавок для поддержания необходимого уровня. Однако важен вопрос передозировки: синтетические витамины могут накапливаться в организме и вызывать побочные эффекты при неправильном применении», — пояснила Надежда Подкорытова.
На усвоение витаминов влияют индивидуальные особенности организма. Во-первых, состояние здоровья — у некоторых людей витамины плохо усваиваются из-за проблем с ЖКТ. Витамины растворимые в жирах (A, D, E, K) лучше усваиваются при наличии жиров в пище. Поэтому важно учитывать, с чем они принимаются.
Несмотря на то, что синтетические витамины могут быть полезны, лучше обратить внимание на свое питание и постараться составить рацион так, чтобы получать витамины из натуральных источников, так как они содержат весь комплекс необходимых веществ для лучшего усвоения, советует эксперт.
Зимой особенно важно заботиться о своём иммунитете и общем состоянии организма. В этот период врач рекомендует принимать:
— Витамин D. Его нехватка может привести к ослаблению иммунной системы, поэтому добавки могут быть полезны, особенно в регионах с низкой солнечной активностью зимой.
— Витамин C. Укрепляет иммунитет и помогает предотвратить простудные заболевания. Цитрусовые, брюссельская капуста, киви и брокколи — отличные источники витамина C.
— Витамины группы B. Важны для обмена веществ и поддержания уровня энергии. Они содержатся в цельнозерновых продуктах, орехах, семенах и зеленых листовых овощах.
— Цинк и Селен. Хотя это не витамины, а минералы, но они играют важную роль в формировании иммунной функции.
«Самостоятельное назначение себе курса витаминов не рекомендуется. Большинство витаминов и добавок доступны без рецепта, но важно учитывать индивидуальные особенности организма: возраст, пол, образ жизни, состояние здоровья и наличие хронических заболеваний. Чрезмерное употребление витаминов может привести к токсическому эффекту. Например, избыток жирорастворимых витаминов (A, D, E, K) может быть опасен для печени», — заключила специалист.