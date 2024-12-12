Витамины натуральные и синтетические: врач объяснила, каким отдать предпочтение

Сегодня на рынке представлено большое количество витаминов. Россияне покупают их, не задумываясь, что множество полезных веществ можно получить из фруктов, овощей и другой пищи. Главный врач «ИНВИТРО-Урал» Надежда Подкорытова рассказала сайту «Страсти», когда стоит отдать предпочтение синтетическим витаминам, а когда — натуральным.

Разница между натуральными и синтетическими витаминами заключается в их усвоении и взаимодействии с другими веществами.

По словам врача, организм лучше усваивает витамин E из пищи, богатой жирами, которые способствуют его абсорбции. Фрукты и овощи содержат еще и минералы, антиоксиданты, клетчатку и другие биологически активные вещества, которые способствуют лучшему усвоению. Например, витамин C и флавоноиды, содержащиеся в цитрусовых, улучшают усвоение железа.