Виталий Бородин ждет извинений от Шнурова за слова, что его не знают бойцы СВО

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что ждет от певца Сергея Шнурова извинений за слова о том, что его никто не знает в зоне специальной военной операции. Об этом он рассказал в беседе с сайтом «Страсти».

На протяжении нескольких дней в личном Telegram-канале Бородин публикует видеообращения участников СВО к Шнурову. Как оказалось, он лично не просил записывать эти ролики, бойцы сами захотели потребовать от артиста ответов на свои вопросы. В частности, как он помогает специальной военной операции и почему считает, что Виталия Бородина никто не знает.

«У меня нет цели никакой, просто ребята, участники специальной военной операции, мои братья видели, что Шнуров нелестно обо мне высказался, якобы меня на фронте никто не знает. Соответственно, у них появились вопросы, которые они попросили меня передать Шнурову через мои социальные сети. Вот и вся история. Ребята записывают видео, их много, пишут каждый день. Помимо участников СВО на меня вышли мои братья из военного училища. Они тоже хотят задать Шнурову вопрос: „А что он сделал для фронта и кто его там знает?“ Пусть разъяснит, с кем он общался. Вот меня ребята знают. Теперь нужно понять, кому он там помогает, а потом делать громкие заявления для красивых заголовков», — поделился Бородин.

Глава ФПБК подчеркнул, что, несмотря на публикацию видеообращений, Шнуров так и не вышел с ним на связь. Еще в конце августа артист заблокировал Бородина в социальных сетях.

«Он общается только через социальные сети свои, меня заблокировал везде. В своем канале посты выставляет про меня иногда. Мы все это отслеживаем. Но вот так позвонить — нет», — рассказал Виталий Бородин.

Также лидер Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией признался, что хотел бы получить извинения от Сергея. Он считает, что певец должен попросить прощения за громкие слова, которые не соответствовали действительности.

«Ну, конечно, мы ждем от него извинений. Если он этого не сделает, мы будем также продолжать призывать его отвечать за свои слова. Я сам готов приехать туда (в зону СВО — прим. „Страсти“). И пусть спрашивает, какое я имею отношение к фронту и что я там делаю», — заявил Бородин.

Ранее Сергей Шнуров закрыл свою кинокомпанию из-за миллионных убытков.