Красивая улыбка — визитная карточка успешного человека. Сегодня многие устанавливают виниры — это модная тема. Возможность сделать свои зубы идеальными привлекает внимание популярных политиков, музыкантов, актеров, а также обычных людей, которые стремятся подражать знаменитостям. Но всегда ли виниры дают нужный эффект? О том, какие недостатки можно заметить во внешности и улыбке известного исполнителя Егора Крида, сайту «Страсти» рассказала кандидат медицинских наук, практикующий стоматолог-пародонтолог, генеральный директор клиники «Столица» Егана Маруфиди.

Почему звезды выбирают коррекцию улыбки с помощью виниров?

Эта малотравматичная процедура предполагает установку на зубы тонких пластин из керамики или композитных материалов, чтобы скрыть дефекты формы или цвета и улучшить общую эстетику.

Виниры помогают человеку чувствовать себя более уверенно, позитивно воспринимать свою внешность. Для исполнителей, работающих в шоу-бизнесе, привлечение внимания аудитории играет важную роль. Установка виниров знаменитостями, включая Егора Крида, стимулирует рост интереса к этой процедуре среди поклонников звезд.

Многим просто не нравится оттенок своих зубов, который можно исправить путем отбеливания в клинике. Однако чаще всего люди следуют советам из интернета и решаются на коррекцию с помощью виниров.

Виниры Егора Крида: что с ними не так?

Егор Крид — российский рэп-исполнитель, который прославился благодаря своему уникальному стилю и популярным трекам. Певец активно делится подробностями своей жизни в социальных сетях.

В последние годы внимание к его внешнему виду и, в частности, к зубам, также стало актуальным. Этому способствовало проведение стоматологических процедур для улучшения улыбки. На последних фото и видео заметно, что зубы Егора стали белее и ровнее.

Неестественный цвет

Егор Крид действительно сделал коррекцию с помощью виниров, однако ее результаты нельзя назвать удачными. Улыбка выглядит ненатурально, зубы имеют слишком светлый цвет. На их фоне даже ослепительно белая одежда выглядит сероватой.

Безусловно, такие эффекты производят неблагоприятное впечатление. Идеальная белизна зубов далеко не всегда хороша — она притягивает взгляды окружающих, когда вы улыбаетесь и разговариваете, но это вовсе не то внимание, объектом которого приятно становиться.