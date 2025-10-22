«Вице-губернатор не должен был сваливать все на СМИ»: депутат Останина о влиянии телевидения на рождаемость
© Kashaev Pavel/East News
Депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с сайтом «Страсти» прокомментировала недавнее заявление вице-губернатора Ленинградской области Николая Емельянова о нежелании молодежи рожать из-за «установок из телевизора».
Напомним, на встрече с главой Ленобласти Александром Дрозденко чиновник отметил, что молодые люди делают ставку на карьеру вместо семьи и откладывают рождение детей, как минимум, до возраста 40 лет.
По мнению Нины Александровны, подобные высказывания со стороны Емельяненко являются крайне непрофессиональными.
«Вице-губернатор не должен был сваливать все на средства массовой информации. В Ленинградской области у нас едва ли не самый худший показатель рождаемости. Если в этом виноват только телевизор, то мне кажется, это не совсем профессиональный подход к вопросу», — отметила парламентарий.
Однако, полностью отрицать вину телевидения в нежелании молодежи заводит семью и рожать детей не стоит, считает глава комитета. По ее словам, ответственность в первую очередь лежит на тех, кто сегодня «мнит себя» лидерами общественного мнения.
«Речь идет о тех, кто с телевизора транслируют свой жизненный уклад и показывают, что нужно делать, чтобы состояться в жизни. Надуть губы, накачать грудь, найти папика и выйти за него замуж. Так что упрекать телевидение, конечно, можно и нужно. Наша творческая интеллигенция, наверно, не отдают себе отчет в том, какую роль она играет сейчас, формируя настроения у молодежи. У так называемых лидеров общественного мнения все упаковано, поэтому ради высокого рейтинга они готовы на все», — объяснила депутат.
Останина рассказала, что недавно в Госдуме прошли парламентские слушания, на которые были приглашены российские студенты.
«В ходе заседания депутаты говорили о том, что надо запретить прерывание беременности. Так вот студенты не поняли, о чем мы говорим. Девочка из Липецка, заявила: “я живу на съемной квартире, обучаюсь на третьем курсе. Если я сейчас выйду замуж и рожу ребенка, то мне негде будет с ним жить, я просто не получу диплом”. Мы что, против того, чтобы у наших ребят было высшее образование?» — поделилась Нина Александровна.
Поэтому глава комитета настаивает на том, что решиться заводить детей молодые люди могут только, когда есть возможность удовлетворить их основные потребности.
«Моя позиция здесь неизменна. Мы имеем право спрашивать с нашей молодежи и кого-то обвинять только в том случае, если соблюдены два основных условия. Первое, когда им переданы лучшие семейные традиции, включая уважение к бабушкам и дедушкам, и они с детства приучены к семье. И второе — для них созданы все условия. То есть стипендия не меньше прожиточного минимума, семейное общежитие и другие возможности. После окончания вуза предоставить им жилье и гарантированную работу с достойной зарплатой. Поэтому, хотим мы того или нет, но материальные потребности всегда будут стоять на первом месте», — заключила парламентарий.
Ранее депутат Госдумы Нина Останина объяснила, как будут работать поправки к закону «О связи», предназначенные обезопасить детей от телефонных мошенников.