«Вице-губернатор не должен был сваливать все на СМИ»: депутат Останина о влиянии телевидения на рождаемость

Депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с сайтом «Страсти» прокомментировала недавнее заявление вице-губернатора Ленинградской области Николая Емельянова о нежелании молодежи рожать из-за «установок из телевизора».

Напомним, на встрече с главой Ленобласти Александром Дрозденко чиновник отметил, что молодые люди делают ставку на карьеру вместо семьи и откладывают рождение детей, как минимум, до возраста 40 лет.

По мнению Нины Александровны, подобные высказывания со стороны Емельяненко являются крайне непрофессиональными.