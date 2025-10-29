«Ветряночные вечеринки»: почему опасно специально заражать ребенка вирусом
Ветрянка долгое время воспринималась как безобидная детская инфекция, которую «лучше переболеть в детстве и забыть». Но современные данные показывают: вирус Varicella zoster может быть гораздо опаснее, чем кажется, особенно для взрослых и людей с ослабленным иммунитетом. Портал «Страсти» поговорил с врачом-инфекционистом, доктором медицинских наук Владимиром Нероновым, чтобы разобраться, чем сегодня грозит ветряная оспа и как от нее защититься.
Чем опасна ветрянка и почему болеют не только дети
Чаще всего сыпь, температура и зуд проходят без последствий. Но даже у здоровых детей болезнь может осложниться бактериальными инфекциями кожи, воспалением легких или поражением нервной системы. Если во время болезни дать ребенку аспирин, есть риск развития редкого, но тяжелого синдрома Рея.
У взрослых течение ветрянки почти всегда тяжелее: высокая температура, множественные высыпания, частые осложнения в виде вирусной пневмонии. Особенно опасно заболевание для беременных — вирус может вызвать врожденные пороки развития или поражение новорожденного.
В последние годы мы все чаще видим взрослых пациентов, которые переносят ветрянку очень тяжело. Среди них много тех, кто не контактировал с вирусом в детстве или не был привит. Были случаи госпитализации с пневмонией и даже летальные исходы.
Владимир Неронов
Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н.
Хотя большинство заражений по-прежнему приходится на детей до 10 лет, врачи фиксируют рост числа заболевших среди взрослых, в том числе после пандемии, когда контакты с вирусом резко сократились.
«Ветряночные вечеринки»: опасный миф, который все еще живет
Идея специально заразить ребенка «чтобы переболел в детстве» кажется многим безобидной. На деле это крайне рискованная практика.
Во-первых, невозможно заранее предсказать, насколько тяжело перенесет инфекцию конкретный ребенок. Даже легкое течение может осложниться воспалением легких, энцефалитом или сепсисом. Во-вторых, зараженный ребенок становится источником инфекции для окружающих — в том числе беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.
Подобные «вечеринки» официально осуждаются ВОЗ и CDC, а врачи называют их «медицинским анахронизмом». В России они встречаются редко, но время от времени всплывают в родительских чатах и форумах. Современная медицина предлагает безопасный и контролируемый путь — вакцинацию.
Вакцинация: единственная надежная профилактика
Сегодня вакцина от ветрянки не входит в Национальный календарь прививок, однако ее можно сделать по желанию — как в частной клинике, так и в ряде государственных поликлиник (если вакцина закуплена регионом или есть эпидемиологические показания).
Многие специалисты считают, что пора включить эту прививку в обязательный перечень. Там, где вакцинация стала массовой — например, в США, Германии или Израиле — заболеваемость снизилась на 80–90%. Кроме того, вакцина помогает снизить риск опоясывающего лишая в пожилом возрасте, ведь вирус Varicella zoster остается в организме на всю жизнь и может «проснуться» спустя десятилетия.
С экономической точки зрения это тоже оправдано: лечение осложнений в разы дороже, чем профилактика.
Какие вакцины доступны и насколько они эффективны
В России зарегистрированы две вакцины против ветрянки — «Варилрикс» (Бельгия) и «Окавакс» (Япония). Обе содержат ослабленный вирус, формирующий устойчивый иммунитет. Первая требует две дозы, вторая вводится однократно.
Препараты есть в аптечной сети и частных центрах, хотя периодически возможен дефицит из-за перебоев с поставками. Защита после вакцинации сохраняется минимум 10–20 лет, а чаще — пожизненно. Даже если привитый человек всё же заболеет, болезнь протекает значительно легче и без осложнений.
Ветрянка — не безобидная «болезнь детства», а инфекция, которая может привести к серьёзным последствиям. Отказ от прививок и устаревшие практики вроде «ветряночных вечеринок» увеличивают риски не только для детей, но и для взрослых. Современные вакцины безопасны, эффективны и дают долгосрочную защиту. Возможно, включение прививки от ветрянки в Национальный календарь станет тем самым шагом, который поможет окончательно победить эту инфекцию в России.