«Ветряночные вечеринки»: почему опасно специально заражать ребенка вирусом

Хотя большинство заражений по-прежнему приходится на детей до 10 лет, врачи фиксируют рост числа заболевших среди взрослых, в том числе после пандемии, когда контакты с вирусом резко сократились.

«Ветряночные вечеринки»: опасный миф, который все еще живет

Идея специально заразить ребенка «чтобы переболел в детстве» кажется многим безобидной. На деле это крайне рискованная практика.

Во-первых, невозможно заранее предсказать, насколько тяжело перенесет инфекцию конкретный ребенок. Даже легкое течение может осложниться воспалением легких, энцефалитом или сепсисом. Во-вторых, зараженный ребенок становится источником инфекции для окружающих — в том числе беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.

Подобные «вечеринки» официально осуждаются ВОЗ и CDC, а врачи называют их «медицинским анахронизмом». В России они встречаются редко, но время от времени всплывают в родительских чатах и форумах. Современная медицина предлагает безопасный и контролируемый путь — вакцинацию.

Вакцинация: единственная надежная профилактика

Сегодня вакцина от ветрянки не входит в Национальный календарь прививок, однако ее можно сделать по желанию — как в частной клинике, так и в ряде государственных поликлиник (если вакцина закуплена регионом или есть эпидемиологические показания).

Многие специалисты считают, что пора включить эту прививку в обязательный перечень. Там, где вакцинация стала массовой — например, в США, Германии или Израиле — заболеваемость снизилась на 80–90%. Кроме того, вакцина помогает снизить риск опоясывающего лишая в пожилом возрасте, ведь вирус Varicella zoster остается в организме на всю жизнь и может «проснуться» спустя десятилетия.