Ветеран угрозыска раскрыл, можно ли вычислить убийцу или маньяка на улице

Детектив Дмитрий Миронов ловил серийных убийц и маньяков и может вычислить преступника по внешним признакам, мимике и одежде. Портал «Страсти» узнал, что может быть подозрительным в человеке.

На вопрос, нельзя ли вычислить преступника в кафе или метро, Миронов сказал: «Я могу. Но объяснить и научить я этому не могу. Вот в чем фишка».

По его словам, для определения маньяков и убийц в толпе нужен опыт.

«Знаете, что именно сложно объяснить? Вот я вам говорю, это совокупность того, того, того – всего. Вылезает будто аура. В другом случае микроскопическая деталь дает понять, что вот тут собака зарыта. Этим вещам очень сложно научить. Поэтому, когда я вижу в интернете объявления, какие-то там академики-профайлинги, это все чушь», - поделился собеседник.

Миронов читал курс в МГУ, работал преподавателем и рассказывал о типах и подтипах преступников, разбирал конкретные кейсы и примеры, давал рекомендации, связанные с розыском и следствием.

«Это все можно. Но не научишь находить, понимать, кто он, копать, это есть или его нет. Это погружение в человека, в чувства, эмпатия. Тут не просто надо считать поза-мимика-жесты. Но это же ничего и не выдает», - сообщил Миронов.

Он считает, что для успешного раскрытия дела «не надо мыслить, как преступник. Надо быть таким».

«Вот стать. Мини стать таким. Это способность опять же – или есть, или ее нет. Моя работа состоит из двух этапов. Первое – найти. Второе – с пойманным человеком, с пойманным хищником, зверем установить контакт. Но сама тонкость в другом. Стать таким же, с кем общаешься. С этой болью. С этим страхом. Ведь его поймали: это как зверя, хищника, которого поймали, как тигра. Он жил полной жизнью, наслаждался, и тут какие-то мерзкие охотники его поймали в капкан», - добавил Миронов.

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