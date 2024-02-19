Вечерний или утренний душ: когда и сколько раз в неделю правильно мыться
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Принимать душ и мыться в ванне – это основы личной гигиены, которым учат детей с малых лет. Некоторые люди предпочитают банные процедуры с утра, а кто-то любит купаться вечером. Но когда это делать правильнее с точки зрения здоровья, - на этот вопрос порталу «Страсти» ответил Михаил Лебедев, ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Эксперт отметил, что единого мнения, как часто принимать душ, нет. Существуют даже крайне радикальные взгляды на эту простую гигиеническую процедуру. Британские ученые недавно заявили, что привычка часто принимать душ или ванну для современного человека носит исключительно социальный характер и делать это совсем не обязательно и даже вредно для здоровья. По мнению ученых-радикалов, можно вообще не мыться, так как регулярное мытье может вызвать аллергические реакции, снизить иммунитет, повредить липидный слой кожи, нарушить кожный микробиом и способствовать попаданию на кожу болезнетворных бактерий. А что касается неприятного запаха - то никакого вреда в этом нет.
Конечно, это круто сказано. Но разум и чувство меры должны быть во всем, в том числе и в гигиенических привычках. Действительно, если посещать душ или ванную слишком часто и проводить там чрезмерно много времени, это действительно может стать оказаться совсем не полезно для здоровья. Результатом избыточных и активных гигиенических процедур может быть повреждение удерживающего влагу «липидного барьера» (наружного жирового слоя). Это приводит к сухости и постоянному воспалению кожных покровов – при этом снижается защита кожи от негативного воздействия различных аллергенов и раздражающих веществ. Негативного воздействия на микробиом кожи тоже исключать нельзя – ведь активно смываются не только патогенные микроорганизмы, но и «хорошие», необходимые для защиты и поддержания иммунитета.
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Но не следует забывать, что многих инфекционных заболеваний, которыми страдает население нашей планеты, вполне можно было бы избежать при соблюдении элементарных гигиенических правил.
Так, где же «золотая середина»? Как получить пользу и не причинить себе вред? На самом деле, какого-то однозначного правила, сколько раз в день/неделю/месяц необходимо мыться, не существует. Прежде всего делать это нужно по необходимости, а у каждого человека она своя и зависит от многих факторов: возраста, пола, образа жизни, физической активности, климата и времени года; склонности к потливости, повышенной жирности кожи.
Поэтому большинству людей действительно нет необходимости принимать душ ежедневно. В среднем достаточно осуществлять гигиенические процедуры 3-4 раза в неделю. Но при тяжелом физическом труде или активных занятиях спортом это следует делать чаще, по мере надобности.
Каждый день рекомендуется мыть интимные зоны, а также подмышечные области и ноги. Конечно, при желании можно принимать душ и ежедневно, но он должен быть прохладным, без использования мочалок, мыла, шампуня, геля др.
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Когда принимать душ – утром или на ночь?
Существует множество мнений специалистов о подходах к этой гигиенической процедуре и также нет однозначного ответа на этот вопрос. С одной стороны, утренний душ — отличный способ окончательно проснуться, взбодриться и зарядиться энергией на весь день. С другой стороны, вечерний душ позволяет расслабиться, смыть с кожи и волос все, что накопилось на коже за день. Кроме того, вечерний душ способствует расслаблению и улучшению ночного сна. Поэтому выбор времени для душа основывается больше на индивидуальных привычках и предпочтениях человека. Тем не менее, большинство экспертов считает, что лучшее время для душа все же вечернее.