Вечерний или утренний душ: когда и сколько раз в неделю правильно мыться

Принимать душ и мыться в ванне – это основы личной гигиены, которым учат детей с малых лет. Некоторые люди предпочитают банные процедуры с утра, а кто-то любит купаться вечером. Но когда это делать правильнее с точки зрения здоровья, - на этот вопрос порталу «Страсти» ответил Михаил Лебедев, ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Эксперт отметил, что единого мнения, как часто принимать душ, нет. Существуют даже крайне радикальные взгляды на эту простую гигиеническую процедуру. Британские ученые недавно заявили, что привычка часто принимать душ или ванну для современного человека носит исключительно социальный характер и делать это совсем не обязательно и даже вредно для здоровья. По мнению ученых-радикалов, можно вообще не мыться, так как регулярное мытье может вызвать аллергические реакции, снизить иммунитет, повредить липидный слой кожи, нарушить кожный микробиом и способствовать попаданию на кожу болезнетворных бактерий. А что касается неприятного запаха - то никакого вреда в этом нет.