В отношении матери из Казани, которая избивала 5-летнюю дочь, возбуждено дело. Об этом стало известно «Страстям».

Полиция Казани возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) в отношении матери из Казани, которая избивала 5-летнюю дочь и 2-летнего сына. Отец детей, Роман Жирнов, на протяжении полутора лет пытался добиться возбуждения дела, и у него это получилось.

Отцу удалось снять более 100 видео жестокого обращения с его детьми (кадры есть в распоряжении редакции) и пройти через многочисленные отказы.

Роман Жирнов рассказывает, что его семейная жизнь начала рушиться после смерти тестя весной 2023 года. Тогда, по его словам, супруга стала вести себя агрессивно, а спустя несколько месяцев — фактически выгнала его из квартиры, где они жили с детьми, сменив замки. При этом половина недвижимости принадлежала Роману.

«Я ушёл с дочкой к врачу, а вернувшись, увидел свои вещи, выброшенные в коридор. Дочь проскользнула в квартиру, дверь захлопнулась перед носом. Я ничего не понял», — вспоминает он.

С того момента, утверждает Роман, началась череда судебных процессов: развод, попытки изменить место жительства детей, иски о вселении. Женщина, по его словам, всячески препятствовала общению с детьми, хотя на словах демонстрировала лояльность — фотографировала его в дверях квартиры, будто он свободно приходит, но на деле — не пускала, выгоняла с конфликтами.

«Я просил просто разрешить мне быть рядом с детьми. Хотел гулять с сыном, хотел забирать дочку. Мне отказывали», — говорит он.

В какой-то момент суд встал на сторону мужчины и постановил предоставить ему ключи от квартиры. Однако спать ему пришлось на полу, так как его диван перетащили в другую комнату, где спала тёща.

Настоящий ужас, по словам Романа, вскрылся позже, когда он стал пересматривать видео с домашних камер наблюдения. Сначала он скачивал записи, чтобы показать бабушке и дедушке, как играет с детьми. Но однажды решил проверить, что происходит, когда его нет дома.

«Это был кошмар. Дочка обнимает мать, а та называет ее „дятлом“, отталкивает. Есть видео, где ребёнок прячется под стулом, а мать дважды бьет ее кулаком», — говорит он.

Маленькую Эмилию мать на кадрах бьет по голове, а его 2-летнего брата ударяет то об коляску, то наносит удары бутылкой. Эти моменты, рассказывает Роман, были зафиксированы полицией в постановлении о проверке.

Он утверждает, что 5-летняя дочь не раз жаловалась, что её бьют, но просила не рассказывать бабушке, потому что та «не защищает».

В одной из записей мать прямо инструктирует ребенка:

«В садике тебя никто не спрашивает, мама тебя не бьет? Смотри, никому ничего не рассказывай».

Роман считает, что происходящее — не просто эмоциональное насилие, а систематические унижения которые подтверждаются и видео, и признаниями детей. Накануне он обратился в суд с требованием определить место жительства детей с ним, ограничить мать в правах, однако получил отказ. Суд также отказался назначать психолого-психиатрическую экспертизу, несмотря на видеодоказательства.

После возбуждения уголовного дела в отношении матери детей, Роман написал прошение в опеку с требованием передать на время расследования детей ему. Решение суда об оставлении детей с матерью мужчина планирует обжаловать в ближайшее время.